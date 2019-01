Umělé oplodnění (IVF) by mohly mít v budoucnu hrazené stovky žen, které si dnes tuto terapii platí ze svého. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje prodloužit věk žen, kterým bude pojišťovna umělé oplodnění hradit. Dnes jim ho platí do jejich 39. narozenin, nově by na terapii měly nárok o rok déle.

U starších žen přitom úspěšnost IVF prudce klesá − po umělém oplodnění porodí dítě jen zhruba čtyři procenta 40letých žen. Rozšíření nároku na umělé oplodnění by přitom stálo pojišťovny každý rok o několik desítek milionů korun více než dnes.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že změnu neiniciovalo, pouze podpořilo názory gynekologů, genetiků či zástupců pojišťoven. Úřad by chtěl předložit legislativní změnu do letošního června. "Navýšení věku pro provedení IVF o jeden rok by potenciálně mohlo být součástí novely zákona o zdravotním pojištění," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Na trhu s umělým oplodněním v Česku jsou přitom největším hráčem kliniky z portfolia společnosti Hartenberg Capital, která je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše.

Změnu podporuje například gynekolog Pavel Darebný z Ústavu pro péči o matku a dítě. "Prodloužení hrazení léčby o jeden rok není medicínsky a asi ani ekonomicky nijak zásadní problém. Nicméně další posouvání této hranice již smysluplné není," řekl Darebný.

Podle zdravotnických statistik podstupuje umělé oplodnění ve věku mezi 39 a 40 lety (v období, ve kterém by ho v budoucnu měly mít hrazené) zhruba 800 žen ročně.

