Národní knihovna již několik let skenuje svazky a ukládá je do digitální knihovny. Do té se dosud šlo připojit pouze z jejích počítačů v pražském Klementinu či depozitáře v Hostivaři a z Moravské zemské knihovny v Brně, která na projektu spolupracuje. Již brzy by však měli mít čtenáři možnost dostat se k naskenovaným knihám vzdáleným přístupem ze svého počítače a také ze všech ostatních českých knihoven. Umožnit to má licenční smlouva mezi agenturou Dilia, která zastupuje autory tištěných děl, a Národní knihovnou. Jenže knihovníci potřebují, aby jim na to ministerstvo kultury uvolnilo peníze. Podle agentury se k tomu ale úřad nemá, a celý projekt tak v podstatě zamrzl.

Podle smlouvy má Dilia v letošním roce na odměnách pro autory dostat od Národní knihovny 8,5 milionu korun, v roce 2020 17,5 milionu a v roce 2021 18,5 milionu. Tyto peníze má rozdělit mezi autory, kterých v Česku zastupuje přibližně dvě stě tisíc.

"V uplynulých dvou letech jsme v těsné a přátelské spolupráci s Národní knihovnou vytvořili systém licencování Národní digitální knihovny. Smlouva je připravena k podepsání, tomu bohužel zabraňuje ministerstvo kultury," říká ředitel agentury Jiří Srstka.