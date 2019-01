Společnost Huawei se nyní tvrdě ohradila vůči podezření, že její telekomunikační a počítačová zařízení pro Česko představují bezpečnostní riziko. "Na českém trhu je spousta dalších výrobců. Tak proč se kyberúřad nezaměřil taky na ně? Pro to, z čeho jsme nyní obviňováni, neexistují žádné důkazy. Za dobu našeho fungování jsme obdrželi několik ocenění za náš systém zabezpečení," řekl v rozhovoru pro HN, vůbec prvním, který k nynější kauze poskytl, šéf tuzemské pobočky čínské firmy Radosław Kedzia.

Týden před Vánoci vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) závazné varování týkající se právě Huaweie a další čínské telekomunikační firmy ZTE. Podle úřadu by se měly mít státní instituce stejně jako strategické soukromé podniky před čínskými společnostmi na pozoru. Jejich systémů se mají buď zbavit, nebo je alespoň dodatečně zabezpečit. Huawei i ZTE jsou podle kyberúřadu personálně napojené na čínský komunistický režim a hrozí tedy riziko, že by Číně mohly v Česku pomáhat v provádění průmyslové špionáže.

Tuzemský šéf Huaweie nyní taková tvrzení popírá. "Spolupráci s tajnými službami z jakékoliv země mohu vyvrátit. My poskytujeme služby našim zákazníkům," říká Kedzia a dodává, že prý není pravda ani to, že by čínská firma musela s tamními špionážními službami na požádání spolupracovat, jak stanovují čínské zákony. "Interpretace jedné z největších právních společností v Londýně − Clifford Chance − říká, že Huawei nemá žádnou takovou povinnost, protože jde o globální společnost," uvádí.