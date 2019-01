Velké korporátní firmy se celkem běžně dostávají do situace, kdy řeší, zda mají určitou část svých činností raději outsourcovat, tedy svěřit je externím dodavatelům, nebo rozvoj svého byznysu stavět výhradně na vlastních lidech. Nejčastěji se tak stává v momentech, kdy společnost potřebuje ušetřit na provozních nákladech. Ne náhodou se tak outsourcingu tradičně daří v časech ekonomických útlumů. Alespoň v posledním desetiletí ale u firem tato byznysová metoda slaví úspěch i z jiného důvodu: pomáhá jim držet krok při současném rychlém rozvoji digitálních technologií.

Během poslední globální krize tržby společností zaměřených na outsourcing setrvale rostly. Jen v roce 2008 byl jejich meziroční růst osmiprocentní, podle analýzy společnosti ISG se tehdy na celém světě za outsourcing utržilo téměř 88 miliard dolarů. Ani v letech opětovného růstu globálních trhů se ovšem tento fenomén nezastavil. Rekordní rok tak odvětví zažilo v roce 2014, kdy se velikost jeho celosvětového trhu vyšplhala až k hranici 105 miliard dolarů.

V posledních pěti letech outsourcing ve světě čelí spíše mírnému útlumu, globální tržby se ale stále drží kolem 85 miliard dolarů ročně. Odborný web Outsourcing Insight proto setrvale vysoký zájem o najímání externích firem a lidí zdůvodňuje právě rozvojem technologií. Ne náhodou se zhruba dvě třetiny globálního outsourcingového trhu točí kolem dodávání IT služeb a vybavení, na které se specializují společnosti jako Accenture či IBM. Jejich outsourcingový byznys v posledních letech pohání především to, že počet nejrůznějších počítačových technologií neustále stoupá a spolu s tím i jejich složitost. Podniky proto samy často ztrácejí orientaci v tom, co se v IT inovacích vlastně děje, a snadno pak ztrácejí na svou konkurenci. Proto si na analýzu velkých dat nebo řízení systémů umělé inteligence najímají právě externí dodavatele.