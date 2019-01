Polévka pho patří mezi nejtěžší pokrmy ve viet­namské kuchyni. Jejím základem je silný hovězí nebo kuřecí vývar, ostatní už je na kuchaři. To "ostatní" ovšem rozhoduje a vzbuzuje vášně u strávníků. Ti se dokážou vášnivě přít o to, v jakém asijském bistru je nejlepší. "Je to velká věda, jedna výhra je umět vývar, druhá ho ochutit a třetí udržet kvalitu," potvrzuje Hung Le, spolumajitel čtyř pražských restaurací Banh-mi-ba. Zatím drobná síť podniků se specializuje především na jídlo, které má v názvu: jeho český překlad zní tři bagety. Nabízí hned několik baget na vietnamský způsob, například s paštikou či s rybím nebo hovězím masem. A také další pokrmy tamní kuchyně, jako je již zmíněná polévka pho či hovězí s nudlemi jménem bun bo nam bo.

Byznys ve stopách rodinných vzpomínek

Hung Le hovoří trochu nejistou češtinou, a není se čemu divit. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků, kteří v Česku žijí od narození, pochází z Vietnamu a sem přijel až v 18 letech − aby se vrátil do míst, kde se poznali jeho rodiče. Ti se tu potkali ještě za minulého režimu. Otec do Československa přicestoval vlakem na základě bratrské výměny, maminka přijela za prací do továrny. Vzali se v první polovině 80. let v Hradci Králové. "Byla to jedna z těch prvních vietnamských svateb v Česku," vzpomíná na rodinnou historii. Dlouho v zemi nezůstali a vrátili se zpět do Vietnamu, kde se jim Hung narodil.

Matka s otcem si v Hanoji otevřeli první česko-vietnamskou kavárnu. Hostům pouštěli Helenu Vondráčkovou nebo Karla Gotta, časem rozjeli i cukrárnu, kde nabízeli české dorty. Vzpomínky na místo jejich seznámení se otiskly do několika fotek a pohlednic, které si později mladý Hung prohlížel. Do Česka ho v roce 2005 přivedla zvědavost podporovaná vyprávěním rodičů a − jak sám říká − náhoda a štěstí. "Přítel rodičů se mě zeptal, jestli bych tady nechtěl studovat. Dřív by mě nenapadlo, že tady někdy budu žít a pracovat," přiznává.