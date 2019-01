Při výběru lékaře lidé určitě dají přednost tomu, kdo má za sebou desítky úspěšně provedených operací. Těžko se pohrnou k nováčkovi, který skalpel držel v ruce jen za studií. O politice to neplatí − lidé jako by dávali automaticky přednost novým tvářím.

Politika, který nepracoval dobře, je potřeba vyměnit, stejně jako sice zkušeného, ale neúspěšného nebo líného lékaře. Ale právě politikům se často stává, že narazí, i když jejich výkonům není co vytknout.

Na vlastní kůži to teď zažívá německý europoslanec Elmar Brok. Regionální sdružení jeho křesťanských demokratů (CDU) ho odmítlo zařadit na volitelné místo kandidátky pro květnové volby do Evropského parlamentu. Rozhodnutí se ještě může změnit, ale není to příliš pravděpodobné. Z Evropského parlamentu tak nejspíš zmizí jedna z jeho nejvýraznějších postav a možná největší odborník na zahraniční politiku.

Brok je europoslancem už od roku 1980 − to zní až neuvěřitelně. Jenže europarlament rozhodně nepojímal jen jako jisté místečko v závětří. Celkem 13 let šéfoval jeho zahraničnímu výboru. A je znám například jako jasný zastánce sankcí proti Rusku kvůli jeho agresi vůči Ukrajině.

Pokud by rozhodovaly jen kompetence a pověst, Brok by pokračoval dál. Dokládají to slova několika představitelů německých Zelených, kteří jsou přitom vůči Brokově CDU v opozici. Snahu Broka odstranit nechápou. Byli by takového uznání a velkorysosti ke svým soupeřům schopni politici v Česku?

Jenže Elmaru Brokovi je už 72 let a v rámci CDU má blízko ke kancléřce Angele Merkelové, která se s politikou pomalu loučí. Mladá generace tlačí na střídání stráží. Bohužel i za tu cenu, že se zbaví i svých nejlepších představitelů.