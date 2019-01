Lidé si na svá těla tetují všechno možné. Květiny, citáty klasiků i jména svých dětí nebo domácích mazlíčků. Že by si ale někdo nechal vytetovat jméno politika? Ross Atkinson z jihoanglického Doncasteru nedávno na internetu hrdě zveřejnil své zbrusu nové tetování: velký nápis na levé části jeho hrudníku obsahuje slovo MOGG, část příjmení poslance za vládní Konzervativní stranu Jacoba Reese-Mogga.

"Miluju Jacoba, protože své názory nemění podle toho, co se lidem zrovna líbí," vysvětlil Atkinson. A má svým způsobem pravdu: Rees-Mogg patří k nejvýraznějším a také nejdlouhodobějším zastáncům odchodu Velké Británie z Evropské unie. Prosazuje "divoký" brexit, tedy vystoupení z EU bez jakékoliv smlouvy. Varování, že by to pro Spojené království mělo dramatické ekonomické následky, nebere vážně.

Stejný postoj zastává také muž, který je na britských ostrovech i mimo ně nepochybně známější než Rees-Mogg − bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Jenže zatímco Rees-Mogg tvrdí, že by měla Británie opustit EU za každou cenu, už od začátku své politické kariéry, Johnson se k zastáncům brexitu přidal doslova na poslední chvíli. V táboře britských radikálních euroskeptiků představují tito dva politici odlišné póly. Společně ale mohou právě teď výrazně ovlivnit osud Spojeného království i celé Evropy: brexit má nastat 29. března, tedy za necelé tři měsíce, a britský parlament, jehož jsou členy, bude už příští týden hlasovat o dohodě s EU. Tu tvrdé jádro odmítá.

Jacob Rees-Mogg: Přebalovat děti? To dělají ženy

Devětačtyřicetiletého Reese-Mogga ještě nedávno v Británii skoro nikdo neznal, teď ale mezi voliči konzervativců patří k nejpopulárnějším politikům. Lidé, kteří konzervativce nevolí, ho naopak nesnášejí. Důvod, proč se Rees-Mogg najednou vyšvihl mezi nejznámější politiky Spojeného království, je jasný − brexit.