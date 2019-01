Když člověk šlápne do zvířecího nebo lidského exkrementu, není to nic příjemného. Přesně to teď dost možná potká návštěvníky amerických národních parků. Kvůli zablokovaným vládním financím zaměstnanci parků nedostávají výplatu a musí sedět doma. Parky tak, až na pár dobrovolníků, nikdo neudržuje.

Zašpinění obuvi popsaným způsobem je nemilé, ale není to nic vážného. Spor mezi prezidentem Donaldem Trumpem a opozičními demokraty, kvůli němuž nefungují některé americké instituce, má ovšem mnohem závažnější dopady.

Nejdůležitější jsou ty na celkovou politickou situaci ve Spojených státech. Už několik let platí, že republikáni i demokraté se nejsou schopni domluvit skoro na ničem. Politika připomíná zákopovou válku, kompromis je sprostým slovem.

Největším problémem Ameriky není to, jestli na hranici s Mexikem postavit zeď, jak chce prezident Trump, nebo jestli je to zbytečné vyhazování peněz, jak tvrdí demokraté. Zásadní je, že američtí politici se nesnaží o nalezení nejlepšího řešení, ale jde jim hlavně o ponížení a zesměšnění soupeře.

Trump je v tom mistrem. Svou zeď se mohl bez problémů snažit postavit v době, kdy obě komory amerického Kongresu ovládali jeho republikáni. Ale nehnul prstem. Od ledna však mají ve Sněmovně reprezentantů většinu opoziční demokraté − a Trump si najednou na zeď vzpomněl.

Jde mu o to, aby demokraté vypadali jako ti, kdo nedbají na bezpečnost občanů. Demokraté zase doufají, že voliči prezidenta odsoudí za jeho zablokování vládních financí. Žádnou pozitivní politickou agendu v tomto sporu nenajdeme.