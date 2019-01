V Česku si libujeme, jak se nám daří. Platy rychle rostou, firmy se doslova perou o zaměstnance. Čistě podle ekonomických čísel se v Česku žije nejlépe v historii.

Vládní politici se logicky plácají po zádech. Stejně tak jako zdůrazňování úspěchů je ale na místě i něco jiného: otázka, jak dlouho dobré časy vydrží. Zprávy z Evropy i ze světa jsou totiž v poslední době čím dál horší. A pokud se nebude dařit našemu okolí, nebude se dařit ani Česku.

Je dost možné, že Německo už v pondělí, kdy zveřejní nejnovější data, ohlásí nastupující recesi. To znamená, že jeho ekonomika dvě po sobě následující čtvrtletí klesne. Ale i kdyby byla očekávaná data lepší, než jak to momentálně vypadá, nic to nemění na tom, že německá ekonomika brzdí.

Průmyslová výroba se u našich největších sousedů mezi říjnem a listopadem propadla skoro o dvě procenta, vyšlo to najevo tento týden. To je pro Česko hodně důležitá zpráva − naše hospodářství v podstatě funguje jako dodavatel německých podniků.

Recese, do které Německo možná spadne, bude jen technická. Půjde tedy o zmiňovaný pokles trvající dohromady jedno pololetí, ale za celý rok 2019 Německo určitě zaznamená růst. Tedy pokud se nestane něco naprosto neočekávaného. Bude to ale o poznání slabší růst, než na jaký jsme byli dosud zvyklí. Totéž navíc můžeme říct i o Spojených státech, Číně i dalších důležitých světových ekonomikách. Svět zpomaluje.

Hlavní příčinou špatných zpráv je nejistota − stačí zmínit obchodní války, které vede nebo jimi hrozí americký prezident Donald Trump. Německo je klíčovou ekonomikou celé eurozóny − a ta zpomalí. Totéž nevyhnutelně potká i Česko.