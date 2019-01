Británie přestane být členem Evropské unie už za necelé tři měsíce, 29. března. Tedy pokud se bude držet současných plánů. Může se ale stát, že k brexitu dojde později. O odklad by mohli požádat sami Britové.

Velká část britské politické scény se chce vyhnout hrozbě, že Spojené království opustí unii bez dohody o tom, jak bude po brexitu vypadat vzájemný obchod. Evropský trh je přitom pro britské firmy klíčový. Politici však nejsou schopni se na budoucích podmínkách domluvit.

Právě proto přibývají úvahy, že by Londýn měl svůj odchod odložit. Podle pravidel je to možné, pokud by o to britská vláda požádala a ostatní státy unie s tím jednomyslně souhlasily.

77 dní zbývá do brexitu, pokud Velká Británie nepožádá Evropskou unii o odklad.

Premiérka Theresa Mayová i její ministři něco takového sice vylučují, o odkladu ale mluví někteří vlivní představitelé vládnoucí Konzervativní strany. "Premiérka dobrovolně nepřistoupí na možnost, že bychom z unie odešli bez dohody," napsal Nick Timothy, který byl řadu let nejbližším spolupracovníkem Mayové a detailně zná způsob, jakým uvažuje.