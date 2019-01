Kapitalisté sami nám prodají provaz, na kterém je pověsíme, říkával Vladimir Iljič Lenin. My, kdo nikoho věšet nechceme, ale zároveň nechceme přijít k úhoně, si z toho můžeme vzít poučení, že není rozumné dělat byznys s kýmkoli jen na základě prvoplánové ekonomické výhodnosti. A to nejen, pokud prodáváme, ale i když kupujeme. Jinak se může lehce stát, že nám někdo podstrčí něco, co bude sice vypadat na první pohled skvěle, ale v důsledcích na to šeredně doplatíme.

Pro stát, který se má starat o strategickou bezpečnost, to samozřejmě platí dvojnásob. Je proto dobře, že se i v Česku začalo konečně nahlas mluvit o rizicích spojených se systémy čínských firem Huawei a ZTE. Není možné zaručit, že tyto firmy nejsou napojené na čínské komunistické vedení a bezpečnostní složky, a proto je namístě krajní opatrnost.

Je vůbec zvláštní, že se nad ostražitostí státu někdo nyní podivuje. Už dříve se stávalo, že z tendrů ve strategických odvětvích byly vyřazeny firmy s problematickým pozadím. Například když se privatizoval Unipetrol, byla vyřazena kazašská státní ropná firma Kazmunaigaz a ruská společnost Tatněfť. Kazaši přitom nabízeli 16 miliard korun, a kdyby měla rozhodovat jen cena, zřejmě by vyhráli. Zdůvodnění, proč je do tendru nepustit, znělo − odporuje to strategickým zájmům Česka.

Ve světě je pak strategická opatrnost naprostou samozřejmostí. Abychom se přidrželi IT oblasti: v USA například nesmí vládní úřady od roku 2017 používat antivirové programy od ruské firmy Kaspersky. Ta je také na černé listině nizozemské vlády a loni vyzval Evropský parlament orgány EU, aby přestaly software od Kaspersky používat. Firma samozřejmě zapojení do kyberšpionáže odmítá, ale není jí to nic platné. Rusko zkrátka vede kybernetickou kampaň, která je namířena proti zájmům Západu, takže předběžná opatrnost je namístě.

Úplně to samé platí pro Čínu, a tedy pro Huawei a ZTE. Z budování 5G telekomunikační infrastruktury už Huawei vyloučilo několik zemí: USA, Austrálie, Nový Zéland, zvažuje to i Norsko. Před Huaweiem varoval i britský ministr obrany Gavin Williamson. Je tedy jasné, že krok českého Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který doporučil v kritické infrastruktuře "postupnou náhradu daných technických a programových prostředků Huaweie a ZTE a jejich vyloučení z budoucích výběrových řízení", nevybočuje ze světového trendu.