Procházet prvorepublikové články o letectví je radost. Čiší z nich nadšení z nového způsobu dopravy, vědomí, že Československo příliš nezaostává za světovými velmocemi, i odhodlání se na špičce udržet. Letectví mělo sehrát zásadní roli v obraně republiky a bylo bráno jako důležitý nástroj pomáhající k rozmachu hospodářství.

Pionýrskou dobu lemuje řada úspěchů. Naše vojenské letectvo mohlo dlouho stavět na strojích domácí konstrukce, které se i vyvážely, a nejúspěšnější typ se dokonce stavěl v licenci v Belgii. Předválečné Československo vzhledem ke svému extrémně protáhlému tvaru a nedostatku železničních tratí spojujících východ se západem kladlo velký důraz na vnitrostátní leteckou dopravu. K pátému výročí vzniku republiky státní aerolinky ČSA zahájily provoz na lince Praha−Bratislava a brzy se létalo i do Brna, Košic, Mariánských Lázní či Užhorodu.

Éra vnitrostátních letů však dnes přistáním posledního letadla přivážejícího cestující z Ostravy do Prahy končí. Zřejmě definitivně, za stávajících podmínek není žádný spoj mezi dvěma českými městy ekonomicky životaschopný.

Příliš malá země

Nic nevyjadřuje prvorepublikové nadšení pro létání tak dobře jako okřídlený slogan Vzduch je naše moře. Dodnes se připisuje prezidentovi Tomáši Garrigu Masarykovi. Zní to logicky. Vždyť jménem první hlavy státu se zaštiťoval Masarykův letecký fond a později i Masarykova letecká liga. Někdy se autorství, zřejmě s logikou "vždyť to byl letec", připisuje Milanu Rastislavu Štefánikovi, který ale v troskách letadla zahynul deset let předtím, než výrok opravdu zazněl.

Slova, která veřejnost natolik oslovila, vyšla z úst Jana Bervidy. Jihočeský rodák a legionář se brzy po vzniku republiky vypracoval na uznávaného odborníka na letectví. V roce 1927 se stal technickým komisařem letecké výkonné služby na ministerstvu veřejných prací a současně působil v mezinárodních leteckých organizacích. Celý jeho slavný výrok zní: "Nemáme ani zaoceánských přístavů, ani zaoceánských lodí. Vzduch je naše moře," a nebyl tehdy jen prázdnou deklarací.