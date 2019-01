Nechci být předsedou strany, v TOP 09 nechci vůbec žádnou funkci. A pokud bude třeba, nabídnu i svůj post šéfa poslaneckého klubu, prohlásil včera Miroslav Kalousek v rozhovoru pro HN. Před deseti lety stranu zakládal společně s Karlem Schwarzenbergem a slibovali moderní, proevropskou pravici. Rok po vzniku měla 41 poslanců a seděla ve vládě. Teď strana ztrácí podporu v regionech a jen těsně se loni dostala do sněmovny.

V té nyní dominuje hnutí ANO, TOP 09 má jen sedm poslanců a obává se krajských voleb v příštím roce i těch parlamentních v roce 2021. Za této situace je Kalousek přesvědčený, že budoucnost partaje je v těsné spolupráci s podobnými stranami, které se staví proti politice hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Spolupracovat by chtěl především se starosty.

"Jsem si jistý, že kdybychom vystupovali jako jedna společná síla, představovali bychom silnou alternativu konzervativního, pravicového a proevropského subjektu jak vůči hnutí ANO, tak vůči euroskeptickým silám," prohlásil. Pokud by starostové na spolupráci přistoupili, opustil by i předsednictví poslaneckého klubu. Odstranil by tak jednu z překážek těsné spolupráce stran. Někteří významní představitelé starostů a lidovců právě s ním spolupracovat nechtějí.

Miroslav Kalousek ◼ Zakladatel TOP 09 začínal ve státních službách jako úředník. V roce 1990 nastoupil na Úřad vlády jako odborný poradce, pracoval jako ředitel poradců místopředsedy vlády a později byl náměstkem ministra obrany odpovědným za rozpočet.

◼ Od roku 1998 je poslancem, nejdříve za KDU-ČSL, později za TOP 09.

◼ Dvakrát byl ministrem financí, v letech 2007 až 2009 ve vládě Mirka Topolánka a v letech 2010 až 2013 ve vládě Petra Nečase (oba ODS).

◼ Posledních šest let je v opozici jako jeden z největších kritiků šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

◼ Narodil se roku 1960 v Táboře, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

"Pokud by se podařilo takovou alternativu vytvořit, bylo by namístě sjednotit i kluby ve sněmovně. A jelikož mi na tom velmi záleží, byl bych první, kdo by na předsedu společného klubu navrhl Jana Farského ze starostů," upřesnil Kalousek.