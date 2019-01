Ceny bytů v Česku několik let rychle rostou. Nejhorší je situace v Praze a v krajských městech − za posledních pět let tu šly ceny nahoru přibližně o polovinu. Zvyšují se i nájmy, které zvlášť v centrech měst ovlivňuje i konkurence ze strany turistů, kteří využívají ubytování přes krátkodobé pronájmy typu Airbnb.

I proto Česká národní banka v posledních dvou letech zpřísnila podmínky pro čerpání hypoték. Banky musí při udělování hypotéky zohlednit nejen cenu nemovitosti, ale od října i čistý příjem žadatele. Klient, jehož hypotéka by převyšovala jeho devět ročních platů nebo by mu splátky ukously více než 45 procent čistého příjmu, se musí s úvěrem rozloučit. Guvernér ČNB Jiří Rusnok se nyní v rozhovoru pro týdeník Ekonom ohradil proti kritice, že ČNB svými opatřeními zhoršuje dostupnost bydlení. "Rozumím tomu, že se na nás soustřeďuje pozornost, protože jsme jediní, kdo na trhu s bydlením něco dělá. Vláda jenom planě mluví, ale reálně se pro lepší dostupnost bydlení nedělá nic," říká Rusnok. "Je jedno, zda by stavěli developeři, bytová družstva, stát nebo obce. Prostě se nestaví," dodává Rusnok.