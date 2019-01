Na britskou železnici zamíří v roce 2022 vlak na vodíkový pohon. Jeho podobu představil v pondělí francouzský výrobce vlaků Alstom ve spolupráci s britskou společností Eversholt Rail. Vlaky jsou výjimečné především svojí ekologičností − neprodukují žádné emise a jedinou odpadní látkou je voda. Alternativní pohon ocení i cestující a obyvatelé v okolí tratí − vlak na vodík je výrazně tišší než tradiční vozidla s dieselovým pohonem. Soupravy vzniknou modernizací starších jednotek z osmdesátých let.

Britská vláda chce do roku 2040 vyřadit všechny vlaky na dieselový pohon. Nebude to ale mít jednoduché. V zemi je elektrifikováno pouze 42 procent tratí. Vlak na vodík tak může představovat alternativu k nákladné elektrifikaci, která se na regionálních tratích nemusí vyplatit.

Británie ale není první zemí, která vlaky na vodík uvede do provozu. První soupravy s vodíkovým pohonem na světě už jezdí od září v Německu na regionální trati mezi městy Cuxhaven a Buxtehude. Do roku 2021 by mělo ve spolkové zemi Dolní Sasko jezdit dalších 14 takových vlaků.

1000 kilometrů mají vlaky od Alstomu pro britskou železnici dojet na jedno "natankování". Zdrojem energie v nich budou vodíkové palivové články. Přebytečná energie bude ukládána v lithium-iontové baterii. Ta má například pomáhat udržovat kontinuitu napájení. 16 vlaků na vodík plánují nasadit v německé spolkové zemi Dolní Sasko do roku 2021. V současné době testují na regionální trati dvě zcela nové jednotky typu Alstom Coradia iLint. Vlaky na vodík zvažují i další spolkové země.

Na rozdíl od Británie se jedná o nově vyrobené jednotky rovněž od Alstomu, který je v této oblasti světovým lídrem. Jeho vlaky s vodíkovým pohonem by měly během několika let začít jezdit i na francouzských tratích. Tamní dráhy je chtějí nasadit v roce 2022. Do roku 2035 by se pak chtěly úplně zbavit dieselových jednotek.