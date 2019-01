Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bez dohody je hrozbou pro řadu evropských akciových titulů. Znamenalo by to, že od data vystoupení 29. března budou Britové se státy EU obchodovat jako s jakoukoli jinou zemí na světě, s níž nemají obchodní dohodu − tedy včetně možných cel.

Britské premiérce Mayové se nedaří najít podporu v parlamentu pro dohodu s EU, kterou vyjednala. Důvodem je, že v rámci dohody by do dvou let mohlo začít platit, že v Severním Irsku budou dál platná pravidla EU, zatímco Anglie, Skotsko a Wales budou v jiném regulačním prostředí. Podle kritiků jde o rozbití celistvosti země. Jestli britský parlament tuto dohodu odmítne, jaké jsou možnosti se tvrdému brexitu vyhnout? Spojené království by zcela teoreticky mohlo stáhnout žádost o vystoupení z EU.

Britští politici však nemohou jít proti proběhlému referendu a jeho případné opakování je do března neproveditelné. Druhá možnost je odložení vystoupení. I kdyby toto britský parlament schválil, musela by souhlasit i EU. Jenže ta by pravděpodobně prodloužení termínu jen na získání času pro britskou stranu nepodpořila.

Březnový brexit je již součástí britských zákonů. Je základním nastavením. Čas na jeho úpravu na brexit "s dohodou" je dle zákona pouze do 21. ledna.

