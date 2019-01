Vláda jenom planě mluví, ale reálně se pro lepší dostupnost bydlení nedělá nic, rozhořčuje se šéf České národní banky Jiří Rusnok v rozhovoru pro časopis Ekonom a upozorňuje, že ČNB je jediná, kdo se v této oblasti snaží.

Zřejmě zapomněl na to, že to byla právě centrální banka, která rozpoutala šílenství na trhu s nemovitostmi tím, že snížila úrokové sazby téměř k nule a více než tři roky držela slabý kurz koruny, takže se české byty a domy staly vítanou investiční příležitostí. Jak pro Čechy, kteří neměli alternativu k nulovým úrokům na účtech v bankách, tak i pro cizince, kterým levná koruna nemovitosti výrazně přiblížila. To, že takzvaná expanzivní měnová politika − tedy nízké úroky a dostupnost peněz − vede k bublinám na mnoha trzích včetně toho nemovitostního, je přitom jednou ze základních ekonomických pouček.

Centrální banky včetně té české se pak s oblibou vyviňují tím, že bubliny neřídí, obecně se nedají předpokládat a také se špatně počítají, takže se rekordní růst na trhu cen s bydlením ani nemůže promítnout v inflaci. Reálně se tak Česko dostalo do situace, kdy ceny bytů rostly o desítky procent, zatímco spotřebitelské ceny, které hlídá ČNB, jenom o jednotky. To, že se centrální banka teď snaží kočírovat nabídku na straně hypoték pomocí různých omezení, se dá brát jako náprava vlastních chyb minulých. A že k tomu nemá až tak velkou součinnost ministerstva financí, jak si stěžuje, rovněž nepřekvapí. Zaprvé resort financí zrovna tento problém nezpůsobil a zadruhé je nedostupnost bytů dost nepříjemné politické téma, tak proč brát vinu na sebe i tam, kde by si to z hlediska politiků měl "sníst" někdo jiný.

Rusnok má ale pravdu v tom, že bydlení dlouho nikoho nezajímalo. O tom, že je český stavební zákon naprosto tristní, developeři mluví bezvýsledně spoustu let. Že se nejen hlavní město Praha nedokáže rozhodnout, jestli chce, aby se tady vůbec stavělo, případně kde, a není schopno vydat v rozumné době jakékoliv povolení a razítka, a to ani když přijde náhodou o most, také není novinkou. Stejně jako fakt, že se poptávka soustřeďuje do míst, kde je dostatečná nabídka práce, škol a zábavy. Extrémní rozdíly v cenách to jen potvrzují − zatímco si na severu Čech může koupit lehce nadprůměrně vydělávající člověk za jeden plat celý byt, v Praze si z něj nepořídí leckdy ani jeden metr bytu na okraji. Až na to, že na sever se zřejmě nikomu nechce.