Léto 2008 bylo pro trutnovskou stavební firmu BAK v mnoha směrech přelomové. V průběhu srpna a září nad ní převzali vládu noví majitelé. Od pětice původních vlastníků akcie odkoupili (za 450 milionů) manželé Pečenkovi z Poděbrad. Jaroslav Pečenka nebyl už v té době v podnikatelském světě neznámým jménem − předtím spoluvlastnil firmu Poděbradka, výrobce minerálek. Hned v následujícím měsíci − v říjnu 2008 − zahájila Pečenkovými ovládnutá firma u Olbramovic na Benešovsku velkou akci, stavbu kongresového centra Farma Čapí hnízdo. Areálu od počátku spojovaného s tehdejším majitelem koncernu Agrofert a nynějším premiérem Andrejem Babišem.

Události kolem stavařské firmy ukazují, že Babišovo angažmá mohlo být významnější, než je premiér ochoten připustit. Je obviněn, že Farmu Čapí hnízdo skrytě ovládal, aby se dostal k padesátimilionové evropské dotaci určené výhradně malým a středním firmám.

Výstavba Čapího hnízda byla zakázkou s rozpočtem půl mi­liardy korun. Pro firmu BAK, která vznikla v roce 1991 privatizací části státního podniku Pozemní stavby Hradec Králové, to byl významný impulz. Ač byla v té době dle obratu dvanáctá v republice a měla kolem sedmi stovek zaměstnanců, z výročních zpráv vyplývá, že předtím působila hlavně ve východních Čechách a na Liberecku. Teď se jejím majitelům a manažerům v čase krize otevřely nové možnosti. Jak HN zjistily, po Čapím hnízdě následovaly další stavby pro Babišovy firmy.

Dokončené akce firmy BAK spjaté s Andrejem Babišem 2010 - Farma Čapí hnízdo

2010 - Sokolovna Průhonice

2011 - Ekocentrum Čapí hnízdo

2012 - Jízdárna Čapí hnízdo

2013 - Líhně v Chropyni

2016 - Preol Lovosice

2018 - Kostelecké uzeniny

Zdroj: Výroční zprávy, BAK stavební společnost, a.s.

Viděli jej opakovaně na staveništi

Nikdo tehdy nemohl tušit příští vývoj. A nabízí se otázka, jak jsou schopni a ochotni Babišovu roli popsat policii právě lidé ze stavební branže.

Server iRozhlas, jenž se dostal k policejním materiálům, před časem upozornil na výpověď projektového manažera s iniciálami V. V. Ten měl mužům zákona sdělit, že Babiš se na staveništi opakovaně objevoval. "Několikrát se s dcerou účastnil kontrolních dnů, mimo kontrolní dny v areálu také několikrát byli," řekl svědek.

O popis kontaktů s Babišem HN požádaly i klíčové představitele BAK − staré i nové majitele, taktéž manažery v čele s bývalým generálním ředitelem Dušanem Čížkem. Majoritní akcionář Pečenka se nemohl vyjádřit kvůli závažné nemoci.

Jaroslav Rufer, jeden z pětice "starých" akcionářů a někdejší předseda představenstva, odpověděl, že zakázka na Čapí hnízdo šla už mimo něj: "My jsme to vůbec neřešili." Podle bývalého generálního ředitele Dušana Čížka, jenž společnost vedl od října 2007 do listopadu 2015, šlo o běžnou zakázku získanou managementem společnosti ve standardním výběrovém řízení. On sám prý s Babišem nikdy nejednal. O standardní soutěži na Čapí hnízdo hovoří i mluvčí současného managementu Michal Kaizar. Blíže se k věci nechtěl vyjadřovat.

Že se na stavební práce uskutečnil tendr, dokládá i audit ministerstva financí z roku 2013. Podle něj firma BAK vyhrála soutěž s cenou 430 milionů korun a porazila firmy PEBA, VCES, Metrostav a Ingbau, jejichž nabídky končily na ceně 484 milionů. Pražský Stav-Ing byl z tendru vyřazen.

Jednou bez Babiše, podruhé s ním

Vítězná trutnovská firma jen několik měsíců poté, co začala stavět areál u Olbramovic, zahájila stavbu dalšího objektu spjatého s Babišem (na obou v jednu chvíli pracovala souběžně). Šlo o kompletní rekonstrukci sokolovny v Průhonicích − stavební práce tam započaly v červnu 2009. Z Babišem odkoupeného průhonického objektu vzniklo centrum volnočasových aktivit, v podkroví budovy nynější premiér po večerech velmi často pracuje. I k sokolovně se podle BAK uskutečnila řádná soutěž.