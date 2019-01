◼ ČESKO

S Babišem odletí do Indie více než 60 podnikatelů

Podnikatelská mise 61 zástupců českých firem doprovodí premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO) na oficiální návštěvu Indie, Thajska a Singapuru v příštím týdnu. V delegaci jsou firmy, které působí například v energetice, ve zdravotnictví, strojírenství, v leteckém a obranném průmyslu. Indie představuje obrovský trh s velkým potenciálem, jde o jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě.

◼ ČESKO

TOP 09 chce probrat kontakty Mynáře se soudci

Otázku údajné snahy prezidentova kancléře Vratislava Mynáře o ovlivňování soudů bude chtít TOP 09 zařadit jako řádný bod jednání Poslanecké sněmovny. Starostové a nezávislí (STAN) ve stejné souvislosti znovu předloží s drobnými úpravami návrh novely zákona, podle které by kancléř musel mít prověrku. Reagují tak na informace, podle nichž se Mynář pokoušel kontaktovat soudce v případech, které byly důležité pro prezidenta Miloše Zemana a Pražský hrad.

◼ ČÍNA, SEVERNÍ KOREA

Vůdce KLDR přijel na návštěvu Číny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny. V zemi údajně zůstane do 10. ledna. Důvodem návštěvy jsou pravděpodobně konzultace před chystaným druhým setkáním Kima s americkým prezidentem Trumpem. Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington.

◼ IRSKO, EU, VELKÁ BRITÁNIE

Irský premiér: EU je ochotna vyjít vstříc Mayové

Evropská unie je ochotna poskytnout Londýnu písemně nová ujištění ohledně kontroverzní severoirské pojistky v brexitové dohodě, a to ještě předtím, než bude o dokumentu příští týden hlasovat dolní komora britského parlamentu. Listu The Irish Times to řekl irský premiér Leo Varadkar. Londýn a Brusel jsou prý kvůli této otázce v blízkém spojení. Kvůli řešení problémů se severoirskou hranicí se včera s irskými činiteli sešel německý ministr zahraničí Heiko Maas.

◼ ČESKO

Licenci elektrárny Jeníkov musí znovu řešit soud

Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat licencí solární elektrárny v Jeníkově na Teplicku, původně ji zrušil kvůli údajným nedostatkům revizní zprávy. Ústavní soud vyhověl stížnosti držitele licence, společnosti Fine Decorating. Jeníkovská elektrárna dosud mohla vyrábět a dodávat do sítě energii díky odkladnému účinku, který Ústavní soud stížnosti přiznal s argumentem, že odstavení by mohlo vést k chátrání či úplnému zničení zařízení.

◼ ČESKO

Přestavba hradeckého muzea vyjde na 237 milionů

Rekonstrukci a přístavbu Gayerových kasáren v centru Hradce Králové, v nichž sídlí Muzeum východních Čech, provede za 237 milionů korun společnost BAK-Geosan. Královéhradecký kraj firmu vybral ze čtyř nabídek. Cena projektu včetně vnitřního vybavení muzea je 269 milionů korun. Kraj chce krýt náklady z 90 procent z dotace. Stavět by se mohlo začít letos v létě. Veřejnosti by se muzeum mohlo otevřít do konce roku 2019.

◼ ČESKO

Přibylo lidí usmrcených na silnicích

Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než v roce 2017. Uvedl to šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Meziročně se zvýšil počet těžce zraněných, o 126 na 2465. Lehce zraněno bylo 25 215 lidí, i v této kategorii zaznamenali policisté mírný nárůst. Celkový počet nehod podle Lercha stoupl téměř o tisíc na 104 764. Významně přibylo usmrcených motocyklistů. Mezi nejtragičtější měsíce loňského roku patřily srpen a září.

◼ SENEGAL

Africký šampionát zachraňuje Egypt

Náhradním pořadatelem fotbalového mistrovství Afriky v letošním roce bude Egypt. Rekordman šampionátů se sedmi tituly dostal organizaci na starost místo Kamerunu, který nedokázal připravit stadiony a další nutné zabezpečení turnaje. Mistrovství se bude hrát v červnu a červenci.

"

Probíhají velmi intenzivní jednání. Snažíme se dojednat přijatelné podmínky.

Martin Malík

Předseda Fotbalové asociace ČR potvrdil, že se snaží dohodnout přípravné utkání s Brazílií. S pětinásobnými mistry světa by reprezentace mohla hrát v březnu. Bylo by to poprvé po 21 letech.

◼ ČESKO

Vztahy se Slovenskem hodnotí Češi nejlépe

Češi si nejvíc pochvalují vzájemné vztahy se Slovenskem. Pozitivně je hodnotí 95 procent obyvatel. Naopak nejkritičtěji lidé vnímají vztahy s Íránem a Sýrií. Ukázal to prosincový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Vysoké podíly příznivého hodnocení naměřili sociologové také u vztahů Česka s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. Kladně je vnímá devět z deseti Čechů. Vztahy s Německem ohodnotilo kladně 84 procent respondentů.

◼ ITÁLIE

Zaplaťte za pobyt šéfa mafie ve vězení, žádá stát

Italský stát žádá po rodině zesnulého bosse sicilské mafie Salvatora Riiny uhrazení dvou milionů eur (31 milionů korun) za náklady spojené s jeho více než dvacetiletým pobytem ve vězení. Rodina se chce bránit, protože to podle ní zákon nedovoluje. Riina byl hlavou mafie Cosa Nostra do svého zatčení v roce 1993. Soud mu udělil 26 trestů doživotního vězení za vraždy, únosy a obchod s drogami. Ve vězení zemřel v roce 2017.

◼ Z TWITTERU

Ačkoli automobilový sektor zaznamenal v listopadu druhý měsíc v řadě solidní nárůst, z dlouhodobého pohledu to na obrat v trendu nevypadá. Tomu napovídá i meziroční pokles zakázek, zatímco v celém průmyslu vzrostly o více než pět procent.

@FrantisTaborsky

František Táborský, analytik Raiffeisenbank

◼ EKVÁDOR

Vzácní leguáni se vrátili na ostrov v Galapágách

Do volné přírody na galapážském ostrově Santiago vypustili její ochránci 1400 vzácných leguánů. Ještěr se na místo vrátil ze sousedního ostrova téměř dvě století poté, co na Santiagu vyhynul. Galapážské souostroví je izolovanou přírodní rezervací v Tichém oceánu vzdálenou asi tisíc kilometrů od ekvádorských břehů. Tvoří je 18 sopečných ostrovů, na kterých žijí druhy zvířat vyskytujících se pouze tam.

◼ TURECKO

Ankara vzdor přáním USA chystá útok na Kurdy

Prezident Recep Tayyip Erdogan jednoznačně odmítl, že by jeho země po stažení amerických sil ze Sýrie poskytla jakékoli bezpečnostní záruky kurdským milicím, spojencům USA. Ankara jednotky YPG považuje za teroristické a hodlá proti nim zasáhnout v připravované ofenzivě na severu Sýrie. Erdogan ostře kritizoval Johna Boltona, poradce amerického prezidenta, který v Turecku o stažení vojsk jedná.

◼ ČESKO

Úřady mohou Huawei a ZTE považovat za rizikové

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal metodiku, podle níž je možné při obměně komunikačních technologií na úřadech zohlednit rizika plynoucí z používání systémů čínských firem Huawei a ZTE už při zadávání veřejné zakázky. Metodika pamatuje i na případy, kdy už byla vyhlášena. Rozhodovat o postupu bude nadále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

◼ SLOVENSKO

V anketě Největší Slovák lze hlasovat i pro Gabčíka

Zpěvačka Marika Gombitová se vzdala místa ve finálové desítce ankety Největší Slovák. Nahradí ji Jozef Gabčík, který se v roce 1942 podílel na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Pořadatel, veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska (RTVS), změnu konzultoval s vlastníkem licence na pořad BBC. Pro Gabčíka je možné hlasovat ode dneška do uzávěrky 1. května.

◼ PRŮMYSL

Růst českého průmyslu zpomalil na 4,8 procenta

Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu zpomalila meziroční růst na 4,8 procenta po říjnovém zvýšení o 6,7 procenta. Meziměsíčně byla po vyloučení sezonních vlivů vyšší o 0,9 procenta, uvedl Český statistický úřad. K meziročnímu růstu nadále nejvíc přispívá výroba motorových vozidel. Podle analytiků je důvodem zpomalení růstu pokles ekonomické aktivity v Německu a v eurozóně.

◼ REALITY

Pinkasův palác vydražila před Vánoci PPF Reality

Pinkasův palác na pražské Kampě vydražila 20. prosince za 480 milionů korun společnost PPF Reality, která patří do holdingu PPF Real Estate. Informovala o tom mluvčí skupiny PPF Zuzana Migdalová. Dosud největší nedobrovolné dražby v Česku se před Vánoci zúčastnily dva subjekty, vítěz si tehdy nepřál zveřejnit svoji totožnost. Podnět k dražbě dala PPF banka, vyvolávací cena byla o deset milionů nižší.

◼ PRŮMYSL

V Česku připadá na 10 tisíc zaměstnanců 101 robotů

Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem, zaostává ale například za Slovenskem. V Česku podle studie HSBC připadá na 10 tisíc zaměstnanců 101 robotů, zatímco světový průměr činí 74. Na Slovensku je poměr o třetinu vyšší než v Česku, v Německu trojnásobný. Nejvyšší míru automatizace ve výrobním sektoru má Jižní Korea s 631 roboty na 10 tisíc zaměstnanců.

◼ STAVEBNICTVÍ

České stavebnictví v listopadu stagnovalo

Stavební výroba v Česku v listopadu meziročně stagnovala po říjnovém růstu o 10,4 procenta. Zatímco produkce v inženýrském stavitelství v listopadu vzrostla o 1,5 procenta, v pozemním stavitelství naopak meziročně klesla o 0,7 procenta, informoval Český statistický úřad. Přesto podle analytiků obor za celý loňský rok vykáže nejvyšší růst od roku 2004.

◼ TAXISLUŽBY

Liftago loni o třetinu zvýšilo obrat i počet zákazníků

Provozovatel české aplikace na zavolání taxi Liftago loni zvýšil svůj obrat meziročně o 35 procent na téměř 300 milionů korun. O třetinu − na více než půl milionu − pak vzrostl ­i počet zákazníků. Liftago v minulém roce pokračovalo v expanzi do dalších krajských měst a na Slovensko. Po Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Zlíně a Bratislavě tak působí už i v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Aktivně Liftago využívá přes 1500 řidičů.

◼ STAVEBNÍ MATERIÁLY

Švýcarská skupina Sika kupuje francouzského rivala

Švýcarský výrobce stavebních materiálů Sika se dohodl na koupi francouzského rivala Parex. Zaplatí za něj 2,5 miliardy švýcarských franků (57 miliard korun). Dosud největší akvizice této švýcarské firmy jí má díky zefektivnění činnosti ušetřit 80 až 100 milionů franků ročně. Skupina si chce upevnit postavení na trhu stavebních chemikálií a průmyslových lepidel. Roční tržby hodlá zvýšit na osm mi­liard z loňských 7,09 miliardy franků.

◼ STAVEBNICTVÍ

Firma Swietelsky Rail CZ očekává rekordní tržby

Rekordní tržby 1,25 miliardy korun čeká v hospodářském roce 2018/2019 (do konce března) firma Swietelsky Rail CZ, která modernizuje a staví železniční dopravní infrastrukturu. Za růstem tržeb stojí významné zakázky získané ve veřejných soutěžích, například na zlepšení traťového úseku Praha-Hostivař − Praha hlavní nádraží či modernizaci železničního uzlu v Plzni.

◼ KANCELÁŘE

SoftBank zvýší investici do sdílených kanceláří

Japonská investiční skupina SoftBank Group letos vloží další dvě miliardy dolarů do americké společnosti WeWork, která poskytuje malým firmám sdílené fyzické i virtuální pracovní prostory. Celková investice japonského konglomerátu do této firmy tak přesáhne deset miliard dolarů. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Reuters.

"

BMW Group dosáhla v roce 2018 rekordního prodeje 2,49 milionu vozidel a patnáctým rokem je první prémiovou automobilkou světa.

Harald Krüger

Generální ředitel BMW se ukvapil, Mercedes údaje teprve zveřejní.

◼ ÚČETNICTVÍ

Češi zvolna opouštějí daňové ráje

Počet českých firem s vlastníkem v daňovém ráji loni klesl o dvě procenta. Aktuálně jich tam sídlí 1280, o 226 méně než na konci roku 2017 a nejméně za posledních pět let. Analýza Bisnode to vysvětluje proměnou podnikatelského prostředí od prolomení bankovního tajemství po zavedení registru konečných vlastníků.