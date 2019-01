Václav Klaus přišel v rozhovoru pro televizi Prima s pozoruhodnou myšlenkou. Vyzval k něčemu, co lze nazvat "revolucí důchodců". Jeho teze zhruba zní, že "dusivá atmosféra politické korektnosti" dostoupila takové úrovně, že se mladí lidé neodvažují přicházet s nezávislými postoji. Proto by se toho měla podle něj chopit starší generace. "Myslím, že důchodci mají mimořádný historický úkol, aby se odvažovali se svou zkušeností říkat to, co se jiní neodvažují. To je nová úloha pro starší generaci, vyzývám k tomu všechny!"

Klaus tak tematizoval něco, co se dá již delší dobu sledovat v českém veřejném prostoru. Objevuje se více či méně homogenní skupina starých mužů, kteří volají, že svět je smrtelně ohrožen, že se blíží cosi jako apokalypsa a oni jsou povoláni zachránit civilizaci. Přičemž trvají na nadřazenosti svého úsudku, která je prý a priori dána věkem a zkušeností. Vedle Václava Klause, dle kterého přichází apokalypsa spočívající ve ztrátě svobody a suverenity skrze politickou korektnost a Evropskou unii, je tu i Miloš Zeman, podle něhož konec světa představuje migrace a islám, nebo třeba katolický kněz Petr Piťha, který varuje před "vládou homosexuálů". A mohli bychom pokračovat. Apokalyptické uvažování a spasitelský komplex si v poslední době v Česku osvojuje spousta inteligentních mužů, kteří dosud v různé míře zasluhovali respekt. Máme v jejich strašení hledat moudrost, čehož se oni sami aktivně dožadují? Opatrně s tím. Stáří a moudrost není totéž. Jak trefně poznamenal K. H. Borovský: "Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem."

Naši revoluční důchodci nechť se nehněvají (ale hněvat se budou), avšak v jejich vystupování lze spatřit také něco jiného než osvobozenou moudrost. Konkrétně mentalitu stárnoucích mužů, kteří přestávají rozumět vývoji společnosti a bojí se. Ujíždí jim vlak, oni vědí, že už ho nestihnou, a tak křičí, ať se kouká vrátit do stanice, odkud vyjel a kterou znají. Prostředkem, kterým chtějí ujíždějící společnost zastavit, je přitom právě strašení apokalypsou.