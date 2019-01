Kdykoliv už se zdá, že Dana Ťoka čeká nezadržitelný politický pád, dokáže se tento muž vyšvihnout zpět do sedla. Současný ministr dopravy připomíná filmového superhrdinu s pavoučím instinktem, který ve svém červenomodrém kostýmu přežije jakýkoliv karambol. Neublížil mu zpochybňovaný tendr na mýtný systém, nezničily jej neodstraněné dálniční billboardy. Zůstává ve funkci navzdory tragické výstavbě nových komunikací i přes nesplněné sliby ohledně úpravy bodového systému. A nejspíše přečká i havarijní situaci na dálnici D1.

Může to vypadat, že ve funkci jej drží jen premiér Andrej Babiš. Ale jsou tu i jiné, méně viditelné síly, které Ťokovi umožňují prodlužovat kariéru, na poměry v resortu dopravy už impozantně dlouhou. Mluví o nich lidé z Babišova okolí, úředníci z ministerstva, poradci pracující pro hnutí ANO i šéfové velkých firem. Ťok se podle nich může tvářit bohorovně i proto, že za ním pevně stojí i Pražský hrad.

Prezident Zeman a za ním Petr Kellner

Ukázalo se to právě na kauze kolem mýta. Ministr loni v září v překotném tempu podepsal desetimiliardový kontrakt s konsorciem CzechToll/SkyToll. Jak se krátce po podpisu ukázalo, stát prozatím žádný nový mýtný systém nepotřebuje, bohatě by vystačil s tím "starým", protože plány na rozšíření zpoplatnění byly odloženy na neurčito. I zdroje blízké ministrovi hovoří o tom, že prezident Miloš Zeman se svým okolím tlačil na to, aby antimonopolní úřad tendr nerušil a uznal vítězství zmíněného konsorcia, za nímž stojí nejbohatší Čech Petr Kellner. Ten samý Kellner, pro něhož je současný první muž republiky už několik let zřejmě především obchodním zástupcem pro oblast Číny.