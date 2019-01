Alan Polansky přišel z USA do vedení polské společnosti AmRest v polovině 90. let. "Přesně jsme s naší americkou firemní kulturou do Wroclawi přišli v roce 1997 a byly to divoké časy. Akvizice a přebrání KFC v Česku o rok později pak nebyly vůbec jednoduché, protože PepsiCo, která tady KFC řídila, byla po třech letech od vstupu na český trh ve ztrátách v řádu milionů dolarů," vzpomíná Polansky. "Od doby, kdy jsme KFC v Česku přebrali, už to tady šlo jenom nahoru. Dnes je Česko celkově jeden z nejvýkonnějších trhů naší skupiny," dodává zkušený manažer.

Síť franšízových restaurací AmRest dnes zahrnuje kromě fast­foodu KFC orientovaného primárně na kuřecí maso také bistra Burger King nebo Piz­za Hut či kavárny Starbucks a některé další značky. Zastupuje je na mnoha evropských trzích, ale také třeba v USA nebo v Číně. Celkem jde téměř o dva tisíce provozoven, které za poslední auditovaný rok 2017 utržily přes 5,3 mi­liardy zlotých, v přepočtu přes 31 mi­liard korun. V Česku skupina ve stejném roce utržila 3,1 miliardy korun a vydělala 228 milionů.

Polansky tvrdí, že jsou jeho čeští kolegové pracovití, šikovní, chytří. "Když jsem přišel do České republiky, chyběl jim ale trochu zápal a bylo třeba je povzbuzovat v jejich sebevědomí, Poláci oproti tomu byli cílevědomější, ambicióznější," poznamenává.

Od dob šéfování českému KFC Polansky nedá dopustit na české pivo a procházky Prahou. V čele pobočky vydržel do roku 2006, kdy se stal prezidentem AmRest University − interní korporátní instituce, která má za cíl koučovat, mentorovat a dál odborně vzdělávat vedoucí pracovníky společnosti. "Od té doby, když s Čechy pracuji, vidím posun a to, že mají postupně i větší ambice," všímá si.