O tématu obchodní války slýcháme a čteme od jara minulého roku téměř denně. Kdykoli to vypadá na chvíli klidu, tak americký prezident Donald Trump celou situaci oživí nějakým pikantním tweetem. Jeho snaha o narovnání obchodních podmínek mezi Spojenými státy a zbytkem světa dávala loni akciovým trhům pořádně zabrat. V úvodu roku se očekával růst akciových trhů podpořený silnými makroekonomickými podmínkami. Čtvrtletní výsledky společností toho byly důkazem. Tržby i zisky rostly, ale cena akcií spíše klesala.

Obchodní spory mezi dvěma světovými velmocemi byly zajisté jedním z hlavních důvodů, proč šly trhy dolů. Širší akciový index S&P 500 v USA odepsal za rok 2018 necelých sedm procent. Naproti tomu jeho čínský protějšek, index CSI 300, ztratil dokonce více než čtvrtinu.

Prezidenti obou zemí se koncem listopadu dohodli na 90denním příměří a snaze najít řešení skrze obchodní dohodu, která ukončí vleklou obchodní válku. V minulých dnech proběhlo první společné setkání zástupců Číny a Spojených států téměř po 40 dnech příměří.

I samotný americký prezident si je vědom, že obchodní válka akciovým trhům škodí. Počátkem roku uvedl, že jakmile dojde k uzavření obchodních dohod nejen s Čínou, tak se akciové trhy stabilizují. Vypadá to, jako by prezident Trump počítal se šťastným koncem. Doufejme, že to tak bude.

Související