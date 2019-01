◼ VELKÁ BRITÁNIE/EU

Mayová se pokusí prosadit brexit u poslanců za týden

Dříve odvolané hlasování o brexitové dohodě v dolní sněmovně britského parlamentu je podle BBC naplánováno na 15. ledna. Premiérka Theresa Mayová údajně představí sadu požadavků pro Evropskou unii, jejichž splnění by mohlo pomoci dohodu v parlamentu prosadit. Předsedkyně vlády má EU žádat, aby finální dohoda o novém obchodním a bezpečnostním vztahu byla hotová do konce roku 2021.

◼ ČESKO

Vláda shodila plán Maláčové zvýšit životní minimum

Sociální demokraté ve vládě neprosadili zvýšení životního minima o 380 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chtěla, aby nejnižší uznaná částka pro život, která se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, vzrostla po sedmi letech o 11 procent (pro dospělého na 3790 korun). Proti se postavilo zejména ministerstvo financí vedené hnutím ANO.

◼ SVĚT

Rok 2018 byl čtvrtý nejteplejší, blízko rekordu

Loňský rok byl s průměrnou teplotou vzduchu 14,7 stupně Celsia čtvrtým nejteplejším v historii měření. Překonaly ho pouze tři předchozí roky. Rekordní byl rok 2016 (14,9 stupně). Tehdy k oteplení výrazněji přispěl vedle emisí skleníkových plynů také klimatický jev El Niňo. Evropský program pro sledování životního prostředí Copernicus má trend za znepokojivý.

◼ IZRAEL/PALESTINA

Trumpův mír pro Izrael je prý skoro hotov, ale skryt

Mírový "plán století" amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož cílem je mír mezi Izraelem a Palestinci a jehož zveřejnění se očekávalo začátkem tohoto roku, byl odložen o několik měsíců. Americký velvyslanec v Izraeli David Friedman řekl, že plán je sice "téměř zcela hotov", ale musí být "slovně vypilován a doladěn". Zveřejnění prý bylo odloženo i kvůli dubnovým parlamentním volbám v Izraeli.

◼ VENEZUELA

Člen Nejvyššího soudu utekl před Madurem

Jeden ze soudců venezuelského Nejvyššího soudu Christian Zerpa, který dříve patřil k příznivcům tamního režimu, emigroval do USA několik dní před inaugurací autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který se má ve čtvrtek oficiálně ujmout úřadu na další funkční období. Uprchlík potvrdil názor opozice, USA i EU, že Maduro nebyl zvolen ve svobodných volbách. Země regionu žádají vypsat nové volby.

◼ ČESKO

Dům pro ředitele divize Vojenských lesů byl drahý

Nejvyšší kontrolní úřad vytkl Vojenským lesům a statkům ČR příliš vysoké náklady (7,3 milionu korun) na postavení domu pro svého zaměstnance. Ministerstvo obrany tvrdí, že dům byl nabídnut ke komerčnímu nájmu a tehdejší ředitel divize Karlovy Vary ho získal do nájmu na základě nejvyšší nabídky. Jinak vojenské lesy hospodařily s majetkem v hodnotě 8,5 miliardy korun bez větších problémů.

◼ Z TWITTERU

Pokud má EU fungovat lépe, musí k tomu dostat nástroje. Přestaňme blokovat reformu migračního a azylového systému. A zaveďme většinové rozhodování, aby jeden Číně hluboce vděčný stát nemohl EU zabránit v kritice porušování lidských práv.

@ProuzaTomas

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza re­agoval na tweet ministra zahraničí Tomáše Petříčka, že "EU by neměla dělat stále více. Měla by dělat, to co má, ale lépe".

◼ ŠPANĚLSKO

Trenér Realu Solari napadl video

Trenér fotbalistů Realu Madrid Santiago Solari se přidal k řadě kolegů, hráčů a expertů zpochybňujících smysl používání videa pro posuzování herních situací. Po domácí porážce 0:2 se San Sebastianem se Argentinec zlobil, že jeho tým nekopal jasnou penaltu.

"

Reálné mzdy u dělnických profesí přesahují minimální mzdy jenom o pár stokorun.

Alena Šírová

Předsedkyně odborů v KOVO Hlinsko, kde odboráři vyhlásili kvůli nízkým mzdám stávkovou pohotovost.

◼ ČESKO

České Budějovice chystají nové sportovní centrum

Město České Budějovice vypíše veřejnou zakázku na stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka s novou sportovní halou. Stavba, jejíž odhadované náklady jsou 668,4 milionu korun, by měla začít v červnu, potrvá 15 měsíců. V té době město zbourá i původní sportovní halu. Rozhodli o tom radní. Centrum má stát v místě současné všesportovní haly. Návrh na novou halu daroval městu architektonický Ateliér 8000.

◼ IZRAEL

Zemřel politik a letecký inženýr Moše Arens

Ve věku 93 let zemřel v Izraeli politik a diplomat Moše Arens, který byl v 80. a 90. letech ministrem obrany a zahraničí. Jako letecký inženýr také významně přispěl k rozvoji izraelského leteckého průmyslu a stál u začátku politické kariéry současného premiéra Benjamina Netanjahua, který ho označil za svého "učitele a mistra". Arens stál u zrodu Netanjahuovy kariéry, když si ho v roce 1982 vybral jako zástupce na velvyslanectví v USA.

◼ Z TWITTERU

Indie přebírá štafetu země s nejznečištěnějším ovzduším na planetě. Nachází se zde deset nejznečištěnějších měst světa a kvalita ovzduší je aktuálně horší, než kdy byla v Číně. @FT

@DominikRusinko

Dominik Rusinko, makroekonomický analytik ČSOB

◼ ČESKO

Brno přidá 50 milionů korun svým školám

Brněnská radnice dá letos do školství 230 milionů korun. Z toho 180 milionů bude na investice a 50 milionů na akce jako podpora technického vzdělávání nebo dietní stravování nemocných dětí. Uvedl to radní zodpovědný za školství Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Podle něj je to ve srovnání s minulými roky o 50 milionů navíc. Brno zřizuje kolem 140 mateřských a 70 základních škol, dohromady pro 42 tisíc dětí.

◼ THAJSKO

Arabka prchající od rodiny zůstává v Thajsku

Mladá saúdskoarabská žena, která podle svých slov prchá před zneužíváním ze strany rodiny, opustila pokoj v letištním hotelu v Thajsku, v němž se zabarikádovala a prostřednictvím sociálních sítí odtud od soboty posílala prosby o pomoc. Podle šéfa thajské policie bude pobývat v zemi pod ochranou uprchlické agentury OSN, která její případ prošetří. To by mělo trvat pět až sedm dní. Saúdská Arabka míří do Austrálie, kde chce požádat o azyl.

◼ USA

Světová banka bude mít nového šéfa, Kim odstoupil

Prezident Světové banky Jim Yong Kim se rozhodl na přelomu ledna a února odstoupit z funkce, ve které strávil více než šest let. Oznámila to banka. Nynější funkční období devětapadesátiletého Kima přitom mělo vypršet až v roce 2022. Prozatímní šéfkou se od února stane její výkonná ředitelka Kristalina Georgievová. Světová banka je institucí Organizace spojených národů, zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím.

◼ FRANCIE

Začal velký proces o zneužívání v církvi

Před soudem v Lyonu stanul kardinál a dlouholetý arcibiskup tohoto francouzského města Philippe Barbarin a dalších pět církevních hodnostářů, kteří čelí obvinění, že zatajovali sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním. Šestice je souzena kvůli činům kněze Bernarda Preynata. Ten mezi lety 1986 a 1991 zneužíval mladé skauty a Barbarin a další údajně po odhalení této skutečnosti nezakročili adekvátním způsobem.

◼ SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Devizové rezervy Číny klesly na tři biliony USD

Čínské devizové rezervy, které jsou největší na světě, vloni potřetí za poslední čtyři roky klesly. Jüan se dostal pod silný prodejní tlak způsobený poklesem tempa růstu ekonomiky a eskalací obchodních sporů Číny s USA. Podle údajů centrální banky rezervy klesly o 67,24 miliardy dolarů a dosáhly 3,07 bilionu dolarů (68,6 bilionu Kč).

◼ PODNIKÁNÍ

Bankrotů společností i podnikatelů ubylo

V Česku bylo loni vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, nejméně za posledních 11 let, tedy za dobu účinnosti nynějšího insolvenčního zákona. Počet bankrotů firem klesl v minulém roce meziročně o 120, tedy o 16 procent, uvedla firma CRIF − Czech Credit Bureau. Zároveň bylo loni vyhlášeno 5418 bankrotů podnikatelů, nejméně za posledních šest let. Jejich počet se meziročně snížil o 926 (o 15 procent).

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Asiana téměř dvojnásobně zvýšila prodeje letenek

Portál Letuška.cz prodal loni 691 tisíc letenek v hodnotě 6,3 miliardy korun. Meziročně šlo téměř o dvojnásobek. Po sedmi letech vzrostla i průměrná cena letenky, sdělila firma Asiana, jež portál vlastní. "Již nevyhrává pouze nejnižší cena, ale i nabídka služeb či typ letadla. Podíl vyšších cestovních tříd stoupá především u dálkových letů, meziročně o 23 procent na 5,2 procenta ze všech prodaných letenek," uvedl ředitel portálu Josef Trejbal.

◼ BREXIT

Do Evropy se z Británie přesune 800 miliard liber

Před odchodem Velké Británie z Evropské unie se přesune do nových finančních center v EU majetek téměř za 800 miliard liber (22,8 bilionu Kč), uvedla konzultační společnost EY. Hodnota bankovního sektoru v Británii dosahuje osmi bilionů liber (228 bilionů Kč). Jako odpověď na brexit podniky zaměřené na finanční služby vytvořily v Evropě dva tisíce nových pozic, hlavně v Dublinu, Lucemburku, Frankfurtu a Paříži, sdělila EY.

◼ MÉDIA

PPF nedovolili koupit bulharskou Novu

Investiční skupina PPF včera oznámila, že nekoupí od skupiny Modern Times Group (MTG) 95procentní podíl v bulharské mediální firmě Nova Broadcasting Group ani zbylých pět procent od společnosti Eastern European Media Holdings. Transakci neschválil tamní antimonopolní úřad. PPF se na koupi bulharské mediální jedničky dohodla loni v únoru. MTG tehdy uvedla, že transakce bulharský podnik ohodnocuje na 185 milionů eur (4,8 miliardy Kč).

◼ AUTA

Prodej automobilů v západní Evropě klesl

Prodej nových osobních automobilů v západní Evropě se v loňském roce snížil o 0,7 procenta na 14,19 milionu vozů. Zaznamenal tak první celoroční pokles za pět let, sdělila výzkumná organizace LMC Automotive. V samotném prosinci se prodej meziročně snížil dokonce o 8,5 procenta na 942 340 vozů.

◼ OBUV

Obchodům Deichmann stoupl zisk na 258 milionů

Zisk prodejen s obuví Deichmann v Česku v roce 2017 stoupl o procento na 258 milionů korun. Tržby řetězce se zvýšily o dvě procenta na 2,1 miliardy korun. Firma prodala 3,74 milionu párů obuvi. Společnost to uvedla ve výroční zprávě. Důvodem růstu byly podle firmy mimo jiné rozšíření prodejní sítě a prodejní strategie. Společnost se nyní soustředí na růst obratu a snižování nákladů.

"

Akcií s jednoznačně nejvyšším potenciálem růstu je ČEZ. Tam stačí, aby se kontinentální cena elektřiny příliš nepropadla.

Radim Dohnal

analytik portálu Capitalinked.com

◼ EUROZÓNA

Investoři se obávají brexitu i žlutých vest

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny začátkem ledna pokračovala v poklesu a je na nejnižší úrovni za čtyři roky. Hlavní podíl na tomto vývoji mají obavy, že Británie odejde z EU bez dohody, dopady protestů takzvaných žlutých vest ve Francii a také obavy z oslabení světové ekonomiky. Uvedla to výzkumná společnost Sentix. Její index důvěry klesl už pátým měsícem, z prosincového -0,3 bodu na lednových -1,5 bodu.

"

Překonali jsme dosavadní rekord z roku 2007, kdy jsme ve středoevropském regionu prodali 79 tisíc vozů. Za rok 2018 to bylo téměř 83 tisíc.

Karolína Topolová

Generální ředitelka společnosti Aures Holdings, která provozuje skupinu autobazarů AAA.

◼ AUTA

V Británii se loni prodalo nejméně aut od krize

Prodej nových aut v Británii loni klesl nejvíce od finanční krize před 10 lety. Příčinou je pokles poptávky po vozech s naftovým motorem, přísnější pravidla pro emise a rovněž slábnoucí důvěra spotřebitelů kvůli brexitu. Celkem se v zemi prodalo 2,37 milionu vozů, což je téměř o sedm procent méně než předloni. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil svaz výrobců a prodejců aut SMMT.

◼ ENERGIE

Češi loni rekordně měnili dodavatele elektřiny

Počet změn dodavatele elektřiny se loni proti roku 2017 zvýšil téměř o 60 procent na 570 511. V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263 425. Podle analytiků je hlavním důvodem růst velkoobchodních cen energií, jež následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky. Z dřívějších vyjádření dodavatelů vyplývá, že letos zdraží tuzemským odběratelům elektřina, plyn i teplo.

◼ INVESTICE

Čína dá na železniční projekty 125 mld. dolarů

Čína za poslední měsíc schválila v osmi městech a regionech nové železniční projekty za více než 125 miliard dolarů (2,8 bilionu korun). Opatření kontrastuje s počátkem loňského roku, kdy Peking v několika městech náhle zrušil výstavbu linek metra, aby zpomalil růst státního dluhu. Nyní chce vláda podpořit ekonomiku, jejíž tempo zpomaluje a která čelí obchodní válce se Spojenými státy.

◼ ELEKTRONIKA

iTunes se objeví v televizích Samsung

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics v příštích měsících přidá do svých chytrých televizorů aplikaci, která umožní sledovat obsah služby iTunes americké společnosti Apple. Zřejmě jde o první známku, že Apple hodlá svůj televizní obsah distribuovat na zařízeních jiných výrobců, uvedla agentura Reuters.