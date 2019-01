Donedávna jeden z nejziskovějších státních podniků zaměstnávající zhruba 3500 lidí se v posledních letech dostal do problémů. Lesy České republiky jsou v provozní ztrátě a nyní se již schyluje k tomu, co jejich nový generální ředitel Josef Vojáček od nástupu do funkce loni v září několikrát ohlašoval. Tedy že si firma nejspíš bude muset půjčit na provoz. Podnik vyjednává s bankami o kontokorentních úvěrech, tedy o možnosti dostat se na účtech do minusu.

"S uzavřením smluv počítáme do konce ledna," řekla HN mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že se jedná o možnost čerpání zmíněných úvěrů ve výši stovek milionů korun. Jednání probíhají s Komerční bankou, UniCredit Bank a ČSOB.

V rámci řešení nepříznivé finanční situace ohlásil Vojáček výrazné škrty. Podnik letos sníží například výdaje na reklamu o 50 procent, a investice se mají smrsknout dokonce jen na pětinu loňské částky. Podle generálního ředitele jde o úspory za více než miliardu korun. Podnik zároveň letos zruší až 20 procent pracovních míst ve své centrále v Hradci Králové, kde nyní pracuje zhruba 260 lidí.

Současně nové vedení firmy přemýšlí i o vydání vlastních dluhopisů. "Možnosti jejich emise se nyní právně analyzují," uvádí Jouklová.