Do krajů se v letošním roce rozjedou skupiny podnikatelů a berních úředníků. Budou přesvědčovat zástupce místních firem, aby se nebáli investovat do výzkumu a vývoje nových produktů. Stát to podporuje daňovým zvýhodněním. Zkušenosti některých podnikatelů však říkají, že jeho uplatnění se může stát daňovou pastí a iniciativa se jim velmi prodraží.

Chystaná "road show" má za cíl to změnit. "Je třeba firmy motivovat, aby tento nástroj používaly daleko víc. Týká se to asi 1300 firem," podpořil záměr Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a zároveň místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zmíněný poradní orgán vlády inicioval snahu vrátit důvěru podnikatelů ve vkládání peněz do inovací. "Potřebujeme zásadně zvýšit investice firem do výzkumu. Dnes činí celkové výdaje na vědu a výzkum 1,8 procenta HDP," řekl Havlíček. Aby byla česká ekonomika konkurenceschopná, bylo by potřeba podle něj toto číslo zvětšit do roku 2025 na 2,5 procenta. "To ale stát sám nezvládne," řekl.

1300 firem chce stát motivovat k tomu, aby více investovaly do inovací. Mohly by se dostat až na pětinásobek dnešního stavu, tedy na 50 miliard.

S rozjezdem akce chce počkat na definitivní schválení novely daňového zákona. Prošla sněmovnou, čeká na schválení Senátem a následný podpis prezidenta. Platit začne měsíc po vydání ve Sbírce zákonů.