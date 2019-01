Kontakty s úřady si lidé mohou od loňského července zčásti zařídit z pohodlí domova. Přes Portál občana lze podat daňové přiznání, zjistit počet bodů v kartě řidiče nebo si vyžádat výpis z trestního rejstříku. Aby se kdokoli do systému dostal, musí mít datovou schránku nebo občanský průkaz s čipem a čtečkou. Podle Vladimíra Dzurilly je nutné, aby stát své služby nabízené přes internet rozšiřoval a také propagoval.

HN: Za prvních pět měsíců se do portálu zaregistrovalo jen necelých devět tisíc lidí. Není to neúspěch?

Jde o to, kolik služeb Portál občana nabízí a které to jsou. Czech Pointy mají sice jen dvanáct služeb, ale lidé o ně mají obrovský zájem. Proto už poskytly na dvacet milionů úkonů. Teď je na jednotlivých resortech, aby služby nabízely i na portálu.

HN: Takže malý počet uživatelů se dá přičíst nízké nabídce služeb?

Je to kombinace nabídky a nedostatečné osvěty. Byl jsem na setkání Asociace malých a středních podnikatelů. Zeptal jsem se, kdo ví, že Portál občana existuje. To bylo asi tři měsíce po jeho spuštění a nevěděl o něm nikdo. Přitom to byli podnikatelé, kteří mívají o těchto věcech větší přehled.

Vladimír Dzurilla V loňském únoru ho tehdejší menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) jmenovala vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci. Spadá přímo pod předsedu vlády. Je garantem koncepce Digitální Česko, která má zemi dovést k digitální státní správě. Vedle toho je také ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie a generálním ředitelem Státní pokladny Centra sdílených služeb.

HN: V tom se shodneme. O portálu není takřka vůbec slyšet.

Mluvili o něm vysocí politici, psala řada médií. Ale pravda je, že chyběla ucelená kampaň, která by vyzývala k užívání portálu a dala lidem vědět, co je v něm všechno možné.

HN: Proč?

Portál občana šel do ostrého provozu, ačkoliv v něm nebyly všechny služby. A to je správně. Chtěli jsme ho otestovat a být si jistí, že vše funguje. Teď už je na kampaň vysoutěžená firma. Nejde jen o billboardy. Svou práci musí začít odvádět i řadoví úředníci.

HN: Budou roznášet letáky?

Ne, ale když přijdete na Czech ­Point a zeptáte se na výpis z rejstříku trestů, paní na přepážce by vám měla říct, že to můžete udělat on-line, a vysvětlit, jak se můžete do portálu přihlásit. Banky, když přecházely na on-line, také nutily klienty, ať si vše zařídí v internetovém bankovnictví. Z poboček lidi skoro vyháněly, chtěly je udržovat jen na ty nejnutnější úkony.

HN: Banky lákaly na to, že on-line jsou služby levnější než na přepážce. Ušetří stejně lidé i ve vašem portálu?

Ano, přesně tak bychom to chtěli. Problém je, že dnešní zákony to neumožňují. Budeme tedy muset některé změnit, na čemž se už ale pracuje. Nedokážu zatím říct, o kolik by to mohlo být na portálu levnější, ale v zahraničí to bývá i o polovinu.