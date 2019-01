Firmy, které se věnují výzkumu a inovacím, se už nemusí obávat sporů s daňovými úřady. Daňová podpora těmto společnostem, se kterou počítá novela zákona, je jednodušší, přehlednější a není "nebezpečná" pro firmy. S takovým poselstvím chystají podnikatelské svazy svoji road show po českých a moravských městech. Během výjezdů chtějí přesvědčit firmy, aby tuto formu podpory víc využívaly, a berním úředníkům vysvětlit, že ten, kdo investuje do výzkumu a inovací, není podvodník. S ohledem na minulé zkušenosti nutno dodat, že budou mít hodně práce.

Berní úředníci k inovativním firmám často přistupují v lepším případě jako ke sprostým podezřelým, v horším pak jako k podvodníkům. Mnoho na tom nezměnila ani novela z roku 2016, která měla celý systém zjednodušit.

Berní úředníci postupují podle metodického pokynu ministerstva, který je pro ně "svatý". Bohužel tento pokyn obsahuje sousloví "ocenitelný prvek novosti", o kterém nikdo (zřejmě jen kromě konkrétního úředníka) neví, co to je a jak by to mělo vypadat. Takže firmy, které se soudí o mnohamilionové pokuty, se nakonec musí prosoudit až k Nejvyššímu správnímu soudu a ani na jeho slovo nejsou často ochotni berní úředníci adekvátně reagovat. To, že berňák klidně najme coby znalce člověka, který není v seznamu znalců, ale působí ve firmě, která je přímým konkurentem, je vlastně jen ukázkou moci finančních úřadů a bezmoci firem. Technická novela z roku 2016, která původně měla celý proces zjednodušit, nakonec vedla k tomu, že se berňák přestal snažit posuzovat (aspoň na začátku), jestli jde o inovaci, nebo ne, ale soustředil se na jakékoliv, a to i formální, pochybení zákona a konal. Tedy podporu neuznal. Že nešlo o zlepšení, napadne asi nejen postižené firmy. Odpočty na vědu a výzkum jsou proto v myslích nejen firem, ale i účetních a auditorů brané nikoliv jako pomoc, ale jako daňová past.