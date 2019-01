Za časů vrcholící totality komunisté své odpůrce rádi strašili průpovídkou, že živí budou závidět mrtvým. Svým způsobem se to vyplnilo − a dokonce na komunistech samotných. Zatímco současná KSČM disponuje po loňských volbách silou pouhých sedmi procent hlasů, na státních zastupitelstvích podle zjištění serveru iRozhlas.cz dodnes působí šestnáct procent žalobců, kteří byli před rokem 1989 členy KSČ.

"Živí", tedy aktivní komunisté, tak mohou svým předchůdcům závidět… Ale vážně. Že má Česko třicet let po pádu komunismu nadprůměrný podíl bývalých majitelů rudých legitimací zrovna mezi státními zástupci, je problém. Právě tato profesní skupina svým pojetím spravedlnosti silně ovlivňuje nálady ve společnosti. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že důvody pro vstup do partaje bývaly velmi rozličné − od "obyčejného" nátlaku až po vydírání prostřednictvím zákazu studia potomků. Proto prý "samo řadové členství v KSČ nemůže paušálně devalvovat morální vlastnosti státního zástupce".

Jenže to je i není pravda. Zaprvé, legitimace nebyla za bývalého režimu nezbytnou oficiální vstupenkou k prokurátorské kariéře. A zadruhé: za rudou knížku i za prokurátorský post se platilo řadou ústupků, mimo jiné souhlasem se srpnovou okupací z roku 1968. Což, nic naplat, vyžadovalo ohebnost a cynismus. Jsou snad právě tohle ideální vlastnosti státních zástupců?

Polistopadoví žalobci naštěstí tak zoufalým zkouškám vystaveni nebyli. Ovšem u těch předlistopadových odpověď na tuto otázku − i s přihlédnutím ke všem individuálním "polehčujícím" okolnostem − už známe. Ostatně, i to byl důvod, proč v roce 2011 Ústavní soud dovolil zveřejnit údaje o členství soudců v bývalé KSČ. "Představují podklad pro diskusi o nezávislosti a nestrannosti," argumentoval tehdy a takový pohled lze částečně vztáhnout i na státní zástupce. Ještě horší přitom ale je, že oněch šestnáct procent vyjadřuje jen poměr zhruba dvou stovek exkomunistů vůči 1252 současným žalobcům bez ohledu na funkce. Na vyšších, nadřízených stupních zastupitelství či ve vedoucích funkcích je totiž podíl bývalých členů KSČ ještě větší. Podle iRozhlas.cz osmadvacet procent na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, nebo dokonce třicet procent na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Důvody neblahého stavu jsou historické a mohou znít logicky. KSČ nebyla po roce 1989 zakázána a prověrkovým komisím stačilo, když daný prokurátor nebyl vyšším stranickým funkcionářem nebo členem StB, Lidových milicí či prověrkových komisí po roce 1969. Kdo obstál, směl nerušeně pokračovat v kariéře i za demokratických poměrů − až do zákonem stanoveného limitu sedmdesáti let věku. Čísla tak ukazují na naši lhostejnost k minulosti, těžko si představit, že by v někdejším západním Německu mohla v roce 1975 − třicet let po pádu nacismu − působit šestina žalobců se škraloupem členství v NSDAP. V Česku už ovšem obdobná zjištění vzruší jen málokoho.

