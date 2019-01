My Češi si rádi zanadáváme na svoje okolí. Někdy oprávněně, třeba když jde o tragikomickou neschopnost státu postavit nové dálnice a udržet sjízdných těch pár stovek kilometrů, které už máme. Velmi často taky láteříme na úroveň státní správy. Tady ale závěr není jednoznačný: je tomu právě deset let, co české úřednictvo prokázalo mimořádně velké schopnosti. Zároveň ale jde o připomínku toho, jak se politici na státní správu vykašlali. A jak neudělali skoro nic pro to, aby byla lepší.