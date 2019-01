"Povedené" Vánoce v kasinu

Měl to být fajn večer. Čtyři dny před Vánoci uspořádali Rytíři Kladno předvánoční setkání s fanoušky. Na programu měla být autogramiáda hráčů, beseda s vedením klubu a nakonec dobročinná dražba speciálních vánočních dresů, v nichž tým nastoupil proti Přerovu. Potíž ale byla v tom, že vánoční večírek uspořádal klub u jednoho ze svých sponzorů – v kladenském kasinu. Ovšem až na místě se fanoušci dozvěděli, že komu není 18 let, do kasina nesmí. Hráči se natěšeným, ale zklamaným dětem přišli podepsat alespoň před brány "hazardního doupěte". Pod věkovým limitem pro vstup ovšem byl třeba i obránce kladenského A-týmu Ondřej Volráb, kterému je teprve 17 let, dovnitř nesměl ani neplnoletý maskot. Na samotné aukci pak plnoletí fanoušci utratili za dresy téměř 110 tisíc korun. Nejvýš se vydražil trikot Tomáše Plekance za 15 500 korun, nehraný dres Jaromíra Jágra stál 4600 korun. Sám "Džegr" se akce v kasinu nezúčastnil. Zajímavostí je, že marketingovým manažerem Kladna je Jágrův pětadvacetiletý synovec Jiří Kalla.