◼ ČESKO

Ťok nezvládl komunikaci, uvedl Babiš

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezvládl komunikaci s veřejností. Premiér chce dnes mluvit s Ťokem o způsobu soutěže na opravu dálnice D1, zda například nebylo možné dříve vypovědět smlouvu se sdružením firem, které dálnici nezvládlo v termínu opravit. Babiš to uvedl včera v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

◼ ČESKO

Václav Klaus nevyloučil kandidaturu na hlavu státu

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Domnívá se ale, že to je úkol pro nové generace. Řekl to včera v TV Prima. Klaus zkritizoval vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), nevidí za jeho vládnutím koncepci. Otázky týkající se premiérovy rodiny či podnikání označil za nedůležité. Za největší bezpečnostní problém označil Ukrajinu, která je dle něj Západem "ponoukána" k provokacím proti Rusku.

◼ ČESKO

Obrana podepsala smlouvu na výcvik pilotů

Ministerstvo obrany před Vánoci podepsalo smlouvu na výcvik pilotů do roku 2025 za 3,52 miliardy korun s DPH. Na starosti ho bude mít, stejně jako dosud, státní podnik LOM Praha. Smlouva byla minulý týden zveřejněna v registru smluv. Informaci o plánovaném uzavření smlouvy na začátku prosince předložil vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

◼ ČESKO

Ekonomika v roce 2019 poroste o 2,2 procenta

Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 procenta. Kvůli pokračujícímu nedostatku lidí na trhu práce pak dál porostou mzdy o 6,5 procenta, a to stále rychleji než produktivita práce. Výhled českého hospodářství na rok 2019 sestavil tým ekonomů společnosti Deloitte. Inflace se bude držet nad dvěma procenty a měnová politika centrální banky by měla být méně agresivní než loni.

◼ ČESKO

Pošta před Vánoci přijala rekordních 14 milionů balíků

České poště loni v posledním čtvrtletí vzrostl počet přijatých balíků o 15 procent na 13,961 milionu, což je nový rekord. O rok dříve pošta přijala 12,098 milionu vnitrostátních balíkových zásilek. Důvodem je zvýšený počet nákupů v internetových obchodech. Češi podle odborníků nakupují v e-shopech čím dál častěji, tržby tuzemských internetových obchodů stouply loni meziročně o 17 procent na 135 miliard korun. Nejvíc se v nich prodává přenosná elektronika.

◼ NĚMECKO

Němci zvažují, že usnadní odstřel vlků

Německá vláda zvažuje, že částečně povolí odstřel vlků v zájmu ochrany užitkových zvířat. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová a životního prostředí Svenja Schulzeová chtějí v polovině ledna objasnit, zda má být odstřel vlků usnadněn. Rostoucí populace vlků ohrožuje zejména ovce a kozy. Schulzeová už přislíbila změnu zákona na ochranu přírody tak, aby bylo možné střílet zvláště nápadné vlky.

◼ TURECKO

Ankara vydala zatykače na dalších 137 osob

Turecké úřady v pátek vydaly zatykače na 137 osob, z valné části vojáky, kterým přičítají vazby na hnutí duchovního Fethullaha Gülena. Gülena, který žije ve Spojených státech, považuje Ankara za strůjce nezdařeného vojenského převratu v létě 2016. Duchovní toto obvinění odmítá. Podle oficiálních údajů z poloviny listopadu bylo od roku 2016 zadrženo kolem 218 tisíc lidí. Odsouzeno bylo podle listopadových údajů 16 684 osob.

◼ ČESKO

Praha zřídí funkci informačního ombudsmana

Pražský magistrát zřídí funkci informačního ombudsmana. Na starosti bude mít vyřizování žádostí o informace v rámci svobodného přístupu k informacím. Měl by se jím stát právník Oldřich Kužílek. Vyplývá to z materiálu, který mají zítra projednat pražští radní. Vedení města vzešlé z říjnových voleb rovněž plánuje ustavit funkci nočního starosty, který by řešil noční život zejména v centru metropole.

"

O Whelana si děláme mimořádné starosti, nabídli jsme mu konzulární pomoc.

Jeremy Hunt

šéf britské diplomacie

Paul Whelan, který má americké i britské občanství, byl ve čtvrtek v Rusku obviněn ze špionáže. Hrozí mu až 20 let vězení.

◼ RUMUNSKO

V Rumunsku gradují spory mezi prezidentem a vládou

Dlouhodobé spory mezi prezidentem a vládou pokročily v Rumunsku do nového kola. Prezident Klaus Iohannis odmítl podepsat vládní návrh na odvolání generálního prokurátora Augustina Lazara a jmenování dvou ministryň. Jde o další z řady známek politické nejednoty v zemi, která od začátku roku předsedá EU. Jádrem sporů je, jak bude v zemi v budoucnu vyšetřována korupce. Podle médií vládě vadí, že ji prokurátor obviňuje ze snahy podkopat boj s korupcí.

◼ ČÍNA/KANADA

Kauza Huawei pokračuje, Čína zadržela 13 Kanaďanů

Třináct kanadských občanů bylo údajně zadrženo v Číně od začátku prosince, kdy byla v Kanadě zatčena finanční ředitelka a zároveň dcera zakladatele čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou. Peking potvrdil, že drží ve vazbě kanadského podnikatele Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga kvůli podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost.

◼ Z TWITTERU

Rád bych, aby Evropa zůstala prosperujícím kontinentem a zároveň kontinentem se silnou mírou sociální solidarity. Měli bychom si připomínat, že evropský model je pro mnohé zdrojem obdivu a inspirace.

@TPetricek

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR

◼ NĚMECKO

Na internetu se objevily údaje stovek politiků

Na internetu se objevily osobní údaje a dokumenty stovek německých politiků a známých osobností včetně adres, čísel kreditních karet či soukromé korespondence. Podle německé vlády zatím není jasné, zda data skutečně ukradli hackeři, jak se dosud předpokládalo. Podle televizní stanice n-tv byli obětí útoku poslanci všech parlamentních stran s výjimkou protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

◼ SLOVENSKO

Marika Gombitová nechce být Největším Slovákem

Zpěvačka Marika Gombitová chce přenechat své místo ve finálové desítce ankety Největší Slovák jiné osobnosti. Uvedla to na svém facebookovém profilu. Ráda by, aby se dalšího klání místo ní zúčastnil někdo, kdo je "možná méně známý, ale z historického hlediska výjimečnější". Kdo by to měl být, neprozradila. Na prvním nepostupovém místě je Jozef Gabčík, který se podílel na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942.

◼ ČÍNA

Čína bude mít za 10 let 1,44 miliardy obyvatel

Růst populace Číny dosáhne svého vrcholu v roce 2029 na hodnotě 1,44 miliardy obyvatel. Poté nastane "nezastavitelný" pád, uvádí čerstvá studie vypracovaná pro čínskou vládu místní akademií společenských věd (CASS). Autoři varují před nepříznivými dopady očekávaného demografického vývoje. Podle aktuálního odhadu OSN žije v Číně 1,41 miliardy lidí.

◼ ČÍNA

Robotické vozítko už jezdí po odvrácené straně Měsíce

Čínské vesmírné vozítko Nefritový králík 2 se již pohybuje po odvrácené straně Měsíce. Robot vyjel ze sondy na měkký, jakoby zasněžený měsíční povrch ve čtvrtek ve 22:22 pekingského času (15:22 SEČ), zhruba dvanáct hodin po přistání čínské sondy Čchang-e 4 na odvrácené straně Měsíce, informovala čínská vesmírná agentura. Odvrácená část přírodního satelitu Země je sice známá ze snímků, zblízka je ale neprobádaná. Číňané jsou první, kdo tam přistál.

◼ INTERNET

Google tradičně využil daňový ráj Bermudy

Americký gigant Google v roce 2017 přes dceřiné společnosti v Nizozemsku a Irsku převedl 19,9 miliardy eur (510 miliard Kč) na Bermudy, aby si legálně snížil daň. Učinil tak podesáté, částka je zhruba o čtyři miliardy vyšší než v předchozím roce. Irsko by pod tlakem Evropské unie a USA mělo používání tohoto mechanismu do roku 2020 postupně znemožnit.

◼ STÁTNÍ EKONOMIKA

Čínským bankám byla opět snížena povinná rezerva

Čínská centrální banka se popáté v rozmezí jednoho roku rozhodla snížit minimální objem hotovosti, kterou musí místní komerční banky držet jako rezervu. U větších je to nyní nejméně 14,5 procenta vkladů, u menších 12,5 procenta. V lednu tyto hodnoty půjdou dolů o jeden procentní bod. Snahou je zmírnit hrozbu prudšího zpomalení růstu čínské ekonomiky.

◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Airbagy Fordů zabíjely, statisíce aut čeká servis

Automobilka Ford Motor svolává po světě k servisu více než 953 tisíc vozů (z toho 782 tisíc ve Spojených státech) kvůli problémům s japonskými airbagy Takata. Při nafukování mohou prasknout a vymrštit do kabiny kovové části. Zemřelo kvůli tomu již 23 lidí. Jde o značky Edge, Lincoln MKX a MKZ, Ranger, Fusion, Mustang a Mercury Milan vyrobené v první polovině desetiletí.

◼ BANKY

Čekání na novelu může poškodit české banky

Čekání na novelu zákona o České národní bance může podle viceguvernéra ČNB Marka Mory poškodit české bankovní domy. Řekl to včera v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Podle novely by mohla ČNB určovat parametry úvěrů na bydlení, v současnosti dává jenom doporučení, kterými se ale české banky většinou řídí. Zahraniční banky to však dělat nemusejí, a měly by tak lepší pozici na trhu.

◼ PIVO

Zisk Heineken ČR stoupl na 206 milionů korun

Zisk třetí největší české pivovarnické skupiny Heineken ČR stoupl v roce 2017 zhruba o 23 procent na 206,4 mi­lionu korun. Tržby jí klesly o 1,7 procenta na 3,13 miliardy korun, uvádí společnost ve své výroční zprávě. Do skupiny patří pivovary Krušovice, Velké Březno a Starobrno. Tržby za prodej v ČR v roce 2017 vzrostly o necelá tři procenta na 2,28 miliardy, export do států EU klesl o 36,5 procenta na 300,9 milionu Kč.

◼ TRH PRÁCE

V USA vzniklo více míst, než se čekalo

Americká ekonomika v prosinci vytvořila asi 312 000 pracovních míst, což je výrazně více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti ale vystoupila na 3,9 procenta z 3,7 procenta v listopadu, oznámilo americké ministerstvo práce. Výrazný nárůst počtu míst je podle analytiků důkazem síly ekonomiky USA, která se nyní potýká s dopady obchodní války, zpomalováním tempa růstu a problémy s financováním vlády.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

V Ryanairu budou stávkovat Španělé

Španělské kabinové posádky irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair oznámily na tento týden tři 24hodinové stávky, protože při jednání se společností o pracovních podmínkách nenastal žádný pokrok. Aerolinky uvedly, že v úterý − první den stávky − budou létat podle plánu. Španělské odborové svazy USO a SITCPLA oznámily, že stávky se uskuteční 8., 10. a 13. ledna.

◼ TECHNOLOGIE

Zločinci se více zaměří na umělou inteligenci

V letošním roce se rozšíří kybernetické útoky využívající umělou inteligenci, tzv. Deep Attacks, jež využívají obsah generovaný umělou inteligencí, aby se vyhnuly bezpečnostním kontrolám. Jak dále uvedla antivirová firma Avast, letos by se zároveň měly objevit sofistikovanější útoky na sítě internetu věcí nebo zneužití routerů ke krádežím bankovních údajů pomocí bannerů, jež se budou od lidí snažit vylákat jejich údaje.

"

Nereálné předpoklady o třech až čtyřech jaderných reaktorech do roku 2040 vedly již nyní ke stagnaci obnovitelných zdrojů.

Edvard Sequens

Konzultant ekologického sdružení Calla podpořil kritiku národního energeticko-klimatického plánu.

◼ STAVBY SILNIC

Výměna dvou mostů posune stavbu dálnice D3

Právě zahájené bourání dvou mostů na silnici I/3 kvůli stavbě dálnice D3 v úseku Ševětín−Borek na Českobudějovicku potrvá do konce ledna a neomezí provoz. Náklady jsou 2,1 milionu korun. Nové mosty s dálničními parametry mají stát 30. listopadu. Dálniční úsek 10,6 kilometru za 933,2 milionu Kč bez DPH by měl být hotov na jaře 2020.

◼ MAKROEKONOMIKA

Byznys v eurozóně slábl, trend má vydržet i letos

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně byl v prosinci nejslabší téměř za pět a půl roku. Projevily se mimo jiné protesty ve Francii. Index podnikatelské aktivity zůstal nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem, podle analytiků však signály ukazují na další zpomalování růstu ekonomiky eurozóny.

◼ Z TWITTERU

Puma, Sportisimo a Slavia oznámily dlouhodobou spolupráci.

@JaroslavTvrdik

Předseda představenstva SK Slavia Praha − fotbal Jaroslav Tvrdík prezentoval výsledky výběrového řízení na dodavatele vybavení pro vedoucí klub fotbalové ligy. K "přestrojení" všech týmů má dojít v březnu. Dodavatelem dresů pro A-mužstvo je aktuálně Umbro.

◼ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Spoustě Čechů je v práci zima, přitopit nemohou

Každý třetí Čech si stěžuje na chladno na pracovišti. Podle průzkumu společnosti Preventado, která se zabývá ergonomií a ochranou zdraví při práci, nemá asi 42 procent z nich možnost teplotu regulovat. Podle nařízení vlády je optimální teplota pro kancelářskou práci náročnou na pozornost mezi 21 a 23 stupni Celsia.