Majitelům velkých českých e-shopů se daří. Obchody jim skvěle šlapou, tržby rostou dvouciferným tempem a obchodů s miliardovým obratem už je celá řada. Boom nákupů přes internet přitom nekončí.

Až si na konci roku průměrná čtyřčlenná rodina udělá revizi výdajů, zjistí, že v e-shopech utratila přes šedesát tisíc korun. Na tak velkých obchodech už se i pořádně vydělává. Největší e-shop Alza svým majitelům, ať je to kdokoli, zřejmě vynese (jde o odhad, Alza naposledy zveřejnila výsledky za rok 2016) miliardu ročně.

Čísla jsou impozantní. Ovšem rizika pro kvetoucí byznys mohou přijít ze zahraničí. Stačí si vzpomenout, jaký rozruch před pěti lety vyvolal plán Amazonu na stavbu skladů v Česku.

Ukázalo se ale, že americký gigant zatím víc potřebuje českou pracovní sílu a dopravní infrastrukturu než tuzemský trh. Do něj se nikdy pořádně neopřel a české e-shopy tak dál spokojeně rostou v sousedství zdánlivě spícího gigantu.

Bude se to opakovat i v případě čínské Alibaby, která si vytváří první předmostí na evropském trhu? Přeskočme fráze o tom, že infrastruktura bude sloužit evropským firmám vyvážejícím do Číny. To je spíš diplomatická omáčka, která k ničemu nezavazuje, i když ji servíruje nejbohatší Číňan Jack Ma. Hlavní jsou evropští spotřebitelé a jejich kupní síla. Čínský obchodní gigant jistě v první fázi najde v Evropě lukrativnější trhy, než je desetimilionový český, ale že by ho úplně opominul?