Existuje spousta důvodů, proč zachovat placené obědy ve školkách a školách. Pro argumenty proti jejich rozdávání zdarma nemusíme chodit daleko. A nejde jen o obligátní "je to nesystémové opatření a zdarma ve skutečnosti není nic", čemuž snad nemohou věřit ani ti politici, kteří si hrají na strážce pravicových hodnot a s oblibou a vážnou tváří tuhle frázi pronášejí. Zvláště když takové věty vypouštějí poté, co odsouhlasili stejně tak nesystémové dotace na podporu nějakého průmyslového odvětví.

Ano, je to populistické a nesystémové. Ale na druhou stranu o nic nesystémovější než spousta jiných záležitostí. Příklad: Česko je zřejmě jediná země na světě, kde je možné strávit naprosto zdarma neomezeně dlouhou dobu v nemocnici a za tamní jídlo, jež se podává pětkrát denně, nezaplatit ani korunu. Bez ohledu na to, kolik člověk vydělává. A o zpoplatnění nemocničních hotelových služeb nyní nemluví nikdo.

Proti jídlu zdarma ve školách lze samozřejmě vznést i relevantnější argumenty. Zaprvé je to celková cena. Pokud by obědy zdarma dostávali plošně žáci na základních školách, vyjde to na šest miliard. Pokud vláda přijme osekanou variantu (obědy gratis jen pro sociálně slabší), pořád to budou necelé dvě miliardy. Což je určitě dost. Pokud se ale podíváme na letošní rozpočet, tak ten počítá třeba s tím, že stát dá o 12 miliard korun více než loni na stavbu a opravy dopravní infrastruktury. Vzhledem ke stavu našich silnic a rychlosti výstavby našich dálnic se i poloviční částka věnovaná školnímu jídlu zdá jako skvělá a bezriziková investice.