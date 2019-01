Jerome Powell, předseda rady guvernérů americké centrální banky (Fed), se dostal kvůli zpřísňování měnové politiky do střetu s prezidentem Donaldem Trumpem. Tomu se nelíbí, že Fed loni zvedl své sazby čtyřikrát a letos by tak mohl učinit dvakrát. Trump už dal najevo, že Powell by měl odstoupit, neboť jeho měnová politika prý zavinila propad na akciových burzách.

"Odstoupit nehodlám," odpověděl Powell na přímou otázku, jež padla na výroční konferenci Americké ekonomické asociace, která skončila včera v Atlantě. Současně ale sdělil, že Fed bude trpělivě sledovat vývoj amerického hospodářství, a budou-li se jeho vyhlídky zhoršovat, je připraven měnovou politiku změnit. Tedy přestat se zvyšováním sazeb.