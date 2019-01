Vláda se v pondělí bude zabývat dvěma různými návrhy, které se týkají stravování dětí. První předkládají poslanci ČSSD v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou. Navrhují, aby všechny děti v mateřských školách a na prvním stupni škol základních dostávaly obědy zdarma. Toto opatření by se týkalo téměř milionu dětí a vyšlo by přibližně na pět miliard korun.

Druhý návrh patří ministru školství Robertu Plagovi (ANO). Podle něj by za obědy nemusely platit ty děti, jejichž rodiče na ně pobírají příspěvek od státu. Náklady by byly okolo 1,7 miliardy a opatření by se týkalo asi 170 tisíc dětí.

"Návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských a na základních školách. Věřím, že tato změna přispěje k odstraňování sociálních nerovností," říká Plaga.

Jeho návrh ale kritizuje poslankyně Valachová. "Je to jenom další dávka, která způsobí řadu nerovností a nespravedlností. Návrh podporuje rodiny, jež už jsou na sociálních dávkách. My chceme pomoci rodinám, které pracují, mají nízké příjmy a pro které není jednoduché financovat všechny potřeby svých dětí, ale které třeba žádné dávky neberou."