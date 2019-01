Téměř dvacítka expertů sepsala na sklonku loňského roku prohlášení, ve kterém vyzývají vládu, aby změnila podmínky pro udělování zemědělských dotací z Evropské unie. Přednost by podle nich měli dostávat farmáři, kteří chrání půdu i vodu a neničí krajinu. Vláda by o novém nastavení podmínek měla rozhodnout do konce letošního roku.

Výzva expertů, mezi kterými je například bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, přichází v čase, kdy chce Evropská komise po roce 2020 balík dotací o pět procent snížit a omezit příděl pro velké farmy. Dotace by měly být nově určeny především pro ekologicky hospodařící zemědělce. Naopak česká vláda, jejíž premiér Andrej Babiš vybudoval v rámci Agrofertu agrární impérium, trvá na zachování množství peněz a dotování všech bez rozdílu velikosti.

"Při srovnatelných ekonomických podmínkách je péče o půdu u nás horší než v okolních státech," píše se v prohlášení. Jedovatá chemie podle signatářů ničí půdu, nedostatečná jsou i opatření proti její erozi, málo se využívají přírodní organická hnojiva. Povrchová voda s pesticidy už znečistila řadu zdrojů podzemních vod. "Naše zemědělské pozemky jsou druhově nejchudší v Evropě, máme největší lány polí s mrtvou půdou, ze které mizí úrodná ornice a ubývá voda, která je navíc kontaminovaná. Škoda dosahuje až 10 miliard korun ročně," uvedl jeden z iniciátorů petice, předseda spolku Ekodomov Tomáš Hodek.