Už několik let se v Praze nedaří stavět zdaleka tolik bytů, kolik jich chtějí lidé kupovat. Ceny nemovitostí proto letí prudce vzhůru a stále méně lidí si v metropoli může dovolit bydlet ve vlastním. Rok 2019 má v tomto ohledu přinést průlom. Developeři se letos chtějí pustit do zástavby velkých rozvojových území v širším centru, která už dlouhá léta nikdo nevyužívá.

Stavbu vůbec největší ucelené městské čtvrti v novodobé historii metropole chce letos zahájit miliardář Luděk Sekyra. Stavět bude na pozemcích bývalého železničního nákladového nádraží na Smíchově, které zasahují až k autobusovému nádraží Na Knížecí. "Předpokládáme, že stavbu zahájíme v první polovině letošního roku. V první etapě půjde o 400 bytů a 10 tisíc metrů čtverečních kanceláří," popisuje výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.

V průběhu přibližně 12 let má Sekyra v plánu do celé lokality investovat až 15 miliard korun. Větší investici do rozvoje jedné lokality v Praze aktuálně nikdo neplánuje. Na místě má vzniknout zhruba 1500 bytů pro 3300 obyvatel a kanceláře o ploše okolo 140 tisíc metrů čtverečních.

"Do konce roku bychom také rádi zahájili výstavbu na Rohanském ostrově," připomíná Anderle druhý projekt podobného rozsahu, který skupina připravuje. V rámci něj chce v Karlíně vybudovat novou čtvrť za 10 miliard korun pro 3500 lidí.

Penta sází na konec roku

Do budoucí podoby Prahy by letos mohla významně zasáhnout také investiční skupina Penta. Pokud se jí podaří získat včas stavební povolení, začne koncem roku u Masarykova nádraží budovat projekt Central Business District, podle návrhu ateliéru Zaha Hadid Architects. Na dosud zanedbaných parcelách má vyrůst až osm převážně administrativních budov. Proměnou projde také samotné Masarykovo nádraží. Celková investice může dosáhnout až 10 miliard korun.

Další dvě miliardy chce Penta vynaložit na proměnu Nuselského pivovaru, kde postaví až 400 bytů.

"Jsme teprve na začátku povolovacích procesů. Jelikož je však areál ve velmi špatném stavu a na místě chceme stavět převážně byty, věříme, že se nám podaří začít stavět už na konci roku," říká mluvčí Penty Ivo Mravinac.