Zhruba 7,5 tisíce Britů, kteří dlouhodobě žijí v Česku, a 40 tisícům Čechů v Británii by mohly na konci března přibýt výrazné komplikace. Takzvaný tvrdý brexit by mohl způsobit, že by ze dne na den přestaly některým Britům platit pracovní smlouvy. Češi v Británii by zase mohli mít kvůli práci v zahraničí nižší důchod.

Tomu chce zabránit česká vláda, která s vidinou reálné hrozby odchodu Velké Británie z unie bez dohody připravila podobně jako ostatní členské státy lex brexit.

Má zajistit, aby se v některých oblastech na občany ostrovního království ještě do konce roku 2020 hledělo, jako by byli stále součástí unie.

Bez tohoto zákona by tvrdý brexit zapříčinil, že by Britové v Česku ztratili volný přístup na trh práce a přestali být součástí českého zdravotního a sociálního systému. Ti, kdo zde nemají trvalý pobyt, by navíc rázem přišli o zaměstnání. Z velké části jde o pracovníky ve středním a vyšším managementu zahraničních firem. Týká se to jen těch, kteří v Česku budou pracovat před brexitem. Na příchozí po něm se už bude hledět jako na cizince třetí země.

Komplikace by neměli pouze Britové u nás, ale i Češi pracující za Lamanšským průlivem. Není jasné, jak by se do výpočtu důchodu započítala doba, kterou tam i před brexitem odpracovali. Mohli by tím přijít i o část důchodu.