Pomohou najít potenciální uchazeče o zaměstnání, provedou nováčky firmou nebo zodpoví otázky týkající se denního provozu na pracovišti. Chatboti sice dokážou uvolnit ruce personalistům, skutečnou mezilidskou komunikaci ale nenahradí.

"Nedokážou vyjednávat, to je absolutní přednost člověka," domnívá se Viktor Kustein, produktový manažer pardubické firmy Feedyou, zaměřené na vývoj chatbotů. Technologii dnes využívá několik procent českých firem.

HN: Dá se v případě chatbotů mluvit o umělé inteligenci?

V případě počítačové komunikace nemůžeme vůbec mluvit o umělé inteligenci, spíš jde o robotickou komunikaci. Lidé mají pocit, že chatbot má umět všechno, ale on je vždy orientovaný na konkrétní úlohu. Počítač komunikaci nevymýšlí sám, musíte do něj zadat data a neustále ho učit. Jelikož jde o strojové učení, chatbot se vždy učí ze zdrojů, jež mu poskytnete. Například v Amazonu se stalo, že jejich chatbot začal diskriminovat ženy. Nebyla to ale chyba jeho, nýbrž zaměstnanců, chatbot jenom převzal jejich model chování. Podobný případ se stal v FBI, kde technologie měla za úkol hledat potenciální zločince a ve výsledku začala častěji označovat Afroameričany. Roboti nemají žádnou morálku, a pokud robot udělá nějakou chybu, může za to člověk. Technologie odráží lidské chyby.

HN: Pozná zaměstnanec, že komunikuje s chatbotem?

Ano a naším záměrem je, aby to poznal. Chceme, aby věděl, pro jaké účely je chatbot nasazen. Tím se vyhneme tomu, aby mu kdokoli pokládal otázky, na které není schopen odpovědět.

Viktor Kustein (32) Narodil se v Hradci Králové, později se s rodiči odstěhoval do Vídně. Ve 12 letech se do Česka vrátil. Viktor Kustein absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Už během studia spoluzaložil se svými kolegy GrowJOB Institute, kde se zabýval rozvojem firem. Ve firmě strávil deset let. Poté působil jako personální ředitel v investiční skupině Rockaway Capital, kde se mimo jiné věnoval chatbotům. Dnes působí na pozici produktového manažera v technologické firmě Feedyou.

HN: Jaké výhody nabízejí chatboti oproti práci skutečných zaměstnanců?

Dokážou ušetřit čas a peníze. Je to nástroj, který může pracovat 24/7 a který na rozdíl od lidí neudělá chybu, pokud ho k tomu nenaprogramujeme. Měl by lidem uvolnit ruce pro smysluplnější a kreativnější práci, nahradit je v těch činnostech, které je nebaví a které představují plýtvání lidským potenciálem. Při náboru zaměstnanců je chatbot mnohem levnější a účinnější technologií než jiné nástroje, které se dnes ke hledání kandidátů používají. Chatbot pomůže najít lidi, kteří práci aktuálně nehledají, například v prostředí sociálních sítí. Zatímco čtení inzerátu nebo formuláře je jednostranná komunikace a člověka nudí, komunikace s chatbotem je mnohem zábavnější a interaktivnější.