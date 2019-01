Proč by nás mělo zajímat, že si Číňané kupují méně iPhonů? A je důležité, že i zmlsaní zákazníci na Západě odkládají obnovu svých milovaných telefonů s jablkem ve znaku? Reakce finančního světa na zprávu vydanou v noci ze středy na čtvrtek dává odpověď. Burzy se otřásly. Okamžitě propadaly akcie firem s hodnotou v řádu desítek i stovek miliard dolarů. Investory zachvátily obavy a hledání bezpečného útočiště dramaticky zvýšilo kurz japonského jenu. Po otevření americké burzy se ukázalo, že nejde jen o noční paniku. Ztráty nezmizely, zástupy lidí opravdu zchudly.

Co tak dramatického se vlastně stalo? Šéf Applu Tim Cook oznámil, že firma za klíčové vánoční období vykáže tržby zhruba 84 miliard dolarů, tedy kolem 1,9 bilionu korun. To je obdivuhodná suma, které se nikdo z konkurentů ani nepřibližuje. Ovšem firma dosud uváděla, že za prodané telefony, tablety, počítače a také čím dál úspěšnější služby přiteče do její kasy 89 až 93 miliard dolarů, a s tímto rozmezím také trh počítal.

Takzvaný profit warning, tedy varování, že předpoklady managementu nebudou naplněny, což se projeví na zisku firmy, je ve světě burz poměrně běžnou událostí. Ovšem současná generace investorů ještě nezažila, aby se takový problém týkal Applu. Ten od začátku prodejů přelomového chytrého telefonu iPhone před deseti a půl lety naopak předpoklady stabilně překonával, často výrazně. Tomu odpovídal i růst akcií a z Applu se stala zdaleka nejhodnotnější firma světa.

Ani taková samozřejmě nemusí v každém čtvrtletí "splnit plán", zvlášť když je poměrně ambiciózní. Ale profit warning, navíc s tak výrazným skokem dolů, je drsný budíček. Jeho váhu zvyšuje fakt, že naposledy muselo vedení Applu investorům předložit špatné zprávy v roce 2002. Tedy v době, kdy byla kalifornská firma ještě zcela závislá na prodejích počítačů horko těžko držících krok s prudce rostoucím světem Windows a Steve Jobs ji teprve začínal přeorientovávat na spotřební elektroniku. Hudební přehrávač iPod byl tehdy žhavou novinkou, jejíž potenciál však ještě veřejnost ani finančníci plně nedoceňovali, a dotykové mobily či tablety byly hudbou daleké budoucnosti. Současně bylo ještě v živé paměti dramatické období před Jobsovým návratem, kdy Apple balancoval na pokraji krachu.

Dnes je Apple ve zcela jiné váhové kategorii.