Nenávist k cizincům a imigrantům stojí podle policie za silvestrovským činem padesátiletého Němce ve městech Bottrop a Essen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V minulých případech několikrát v Evropě s autem útočili džihádisté, například v Berlíně nebo Barceloně. V tomto případě muž naopak útočil na muslimy. V Bottropu najel do skupiny Afghánců, kteří slavili silvestra na náměstí. Poté odjel do Essenu, kde narazil do skupiny cizinců na náměstí Berliner Platz.

Zatímco první útok se obešel bez vážnějších zranění, v Essenu to bylo horší. Mezi zraněnými byli čtyřletý chlapec a devítiletá dívka ze Sýrie nebo čtyřčlenná rodina původem z Afghánistánu. Muži původem z Turecka pachatel přejel a rozdrtil nohu.

Týdeník Der Spiegel zveřejnil první informace z vyšetřování. Pachatel se k činu přiznal a řekl, že Německo "má problém s příliš mnoha cizinci a tento problém on chtěl řešit". Časopis ale také s odvoláním na své zdroje napsal, že se muž dlouhodobě léčil se schizofrenií. Žil sám v Essenu a neměl práci. List Die Welt identifikoval pachatele jako Andrease N. "Jeho jasným cílem bylo zabít cizince," uvedl k dosavadnímu vyšetřování ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul.