Myš postavená na bok

Nizozemská značka Trust se prosadila především jako výrobce levnějšího příslušenství k počítačům. Její poslední novinkou je ergonomická myš Trust Gaming GTX 144 Rexx. Vypadá sice jako pomůcka pro hráče, ale je vhodná i pro kancelářské uživatele. Díky kvalitnímu zpracování hodně vydrží. Má spoustu tlačítek i možnost měnit jejich funkci v ovládací aplikaci. Hlavní přínos nové myši je ale v netradičním designu − ruka ji objímá z boků, zápěstí neleží na stole. Cena je na přijatelné úrovni 999 korun.

Akrobatický laptop

Koncept notebooku, jehož displej lze otočit o 360°, vymyslelo Lenovo, konkurence ale nespí. Nové HP Spectre x360 s 13palcovou obrazovkou je aktuálně nejpovedenější hybridní počítač tohoto typu, jaký HN testovaly. Nejenže má nejnovější procesory Intel s označením Whiskey Lake, ale přidává i příjemné drobnosti jako napájení USB-C kabelem, k němuž lze použít hned dva konektory. Velmi dobrá je i výdrž baterie, která se v běžném provozu pohybuje kolem osmi hodin, při sledování videa zvládne i více. Slabinou je pouze lesklý displej, typický pro hybridy.

Boje v království přitvrdí bastardi

Hru Kingdom Come díky důrazu na historickou věrnost, soubojovému systému i skvělé hudbě oceňují hráči i kritici. Další kousek příběhu kovářského synka Jindřicha ze Skalice přinese už brzy rozšíření hry o DLC (stahovatelný obsah) nazvaný Band of Bastards. Odkazuje k válečnému seriálu i k původu hlavního hrdiny. Po prvním přídavku, který přinesl budování středověké vesnice, a druhém, který se zaměřil na milostný život, slibuje Band of Bastards více boje. V průběhu letošního roku plánuje český vývojář Warhorse vydat také rozšíření s ženskou hrdinkou v hlavní roli.

Notebook HP Spectre x360. Foto: HP

DLC Band of Bastards. Foto: Warhorse