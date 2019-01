Apple v uplynulém čtvrtletí nerostl tak, jak si původně představoval. Místo původního plánu na pětiprocentní posílení svých tržeb nyní naopak očekává zhruba pětiprocentní meziroční propad. Americká technologická společnost to v noci na čtvrtek uvedla v mimořádném dopise akcionářům, který předchází oficiální zveřejnění čtvrtletních finančních výsledků. Původně firma doufala, že od října do prosince minulého roku utrží až 93 miliard dolarů. Podle nynější úpravy své prognózy ale předpovídá tržby jen na úrovni 84 miliard, a to především kvůli zpomalení růstu Číny. Analytická společnost CCS Insight podotýká, že v předešlém, třetím čtvrtletí loňského roku výrobce iPhonů v Číně utržil 41 procent svých globálních tržeb, a tak je pro něj aktuální prognóza tvrdou ranou.

