Miluji ten pocit, když něco začíná. Třeba nový rok. Nebo když začínám psát tento text a čeká mě první úder do klávesnice. Nebo když malíř začíná vytvářet obraz a před ním je první tah štětcem. Povede se? A jaký bude výsledek? Nikdo ještě neví.

To samé můžeme říct o roce, který nás čeká. Dočkáme se nového dramatického objevu? Dojde lidstvo nějakého velkého vítězství? Anebo prohry? Vymyslí kdosi lék proti rakovině? Přistanou mimozemšťané? Přeskočí Donaldu Trumpovi definitivně v makovici?

Nevíme.

Minulý rok mi bylo padesát, a tak se s mírnou posedlostí ohlížím za uplynulým půlstoletím.

Svět před padesáti lety byl − měřeno objektivními kritérii − horším místem pro život než dnes. Rok 1969 představoval okamžik v historii, který byl plný velkých pochybností i nadějí. Stejně jako velkých událostí.

Co lépe definuje dobu, ve které žijeme, než náš jazyk? Zde je 25 slov či termínů, které se − podle slovníku Merriam-Webster − roku 1969 poprvé objevily v tisku. Některé vznikly a už neexistují, jiné se staly obyčejnými a nezajímavými.

• • •

Mikroprocesor

Nebo také mikročip. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století firmy Intel a Texas Instruments soupeřily, kdo vyvine počítačový procesor, který bude obsahovat v zásadě jen jeden integrovaný obvod. Zní to trochu složitě, ale vytvoření mikroprocesoru otevřelo dveře k vývoji osobních počítačů. Doplňte si jména Gates, Jobs a další… a máte narýsovanou cestu k velké technologické revoluci na přelomu let osmdesátých a devadesátých. Zbytek už je nudná historie.

Videokazeta

Historie zařízení umožňujícího záznam "pohyblivých obrázků" sahá do počátku padesátých let. Původně šlo o drahé technologie určené televizním společnostem. Ale roku 1969 firma Sony představila něco, co v osmdesátých a počátkem devadesátých let bude znát každý teenager. Ano, videokazetu. Srandovní na tom slově je, že se stačilo narodit a od té doby již zároveň zemřít. Děti našich dětí nebudou mít NEJMENŠÍ tušení, co je videokazeta.

SUV

Všichni víme, oč se jedná. "Es-ú-véčko" neboli auto se vzhledem terénního vozu, kterým však třicetileté blondýny ve městě vozí děti do školy a do školky. Dnes mor městských křižovatek a parkovacích míst poblíž škol, v roce 1969 úplně nový koncept osobního auta.

Windsurfing

Plachetnice tu byly odjakživa, první surfaře na vlnách viděl kapitán James Cook na Tahiti koncem 18. století. No a pak už jen obojí spojte a máte sport, který oficiálně dostal jméno právě roku 1969. Vrcholu popularity dosáhl v 80. letech, kdy se dostal až na olympiádu. A hit o něm v bývalém Československu složil Jiří Korn. Pak už to šlo jen dolů.

Ageismus

Diskriminace starých lidí, jako padesátník tleskám! Mimochodem, hrdinou roku 2018 byl pro mě devětašedesátiletý nizozemský kouč Emile Ratelband, který požádal soud, aby ho omladil o dvacet let. "Dnes jsme v Evropě a Americe svobodnými lidmi. Když si chceme změnit jméno nebo pohlaví, nikdo nám v tom nebrání. A já chci změnit svůj věk. Cítím se jako čtyřicetiletý, maximálně pětačtyřicetiletý muž," řekl deníku Washington Post. Ratelband mimo jiné argumentoval tím, že jako devětašedesátiletý nemá šanci uspět na seznamovacích aplikacích typu Tinder. "Když napíšete, že vám je 69, a vypadáte na fotce dobře, každý si řekne, že podvádíte a použil jste starou fotku. Když napíšete, že vám je čtyřicet, a na fotce vypadáte starší, ženské po vás šílí," vysvětlil soudu. Berme jako malou tragédii, že nizozemská justice volání smutného devětašedesátníka nevyslyšela, neomladila ho. Podle mě učebnicový "ageismus".

Špička ledovce

Skoro by se chtělo říct, že tento termín musel někdo vymyslet už po ztroskotání Titaniku. Ale ne! Velkým problémům, z nichž vidíme jen malý kousíček, se tak říká pouhých padesát let.

Anchorwoman

Je tu éra hippies a volné lásky, svobody a pohody. Ale pozor, politická korektnost už vystrkuje růžky. "Anchorman" je krásný termín původně pro posledního člena týmu v přetahování provazem. Od roku 1958 se používá pro člověka, který uvádí televizní pořad. Jenže: "člověk" rovná se v angličtině "muž", a tak se v roce 1969 objevuje úplně nové slovo "anchorwoman".

Mood disorder

Geniální termín. Popisuje stav, kdy člověk není v pohodě. Například je fakt vytočený. Ale protože vytočených lidí už existuje dost, aby se na nich daly vydělat peníze, udělala se z toho diagnóza. Nebo alespoň psychologická porucha.

Finlandizace

Finsky "suomettuminen", pokud by vás to zajímalo. V politologických učebnicích je to "vliv velmoci na politiku malého sousedního státu", lidsky řečeno buzerace souseda, který si to nechá líbit, protože jinak by ho buzerující stát mohl okupovat. Původně se tomuto nerovnému vztahu říkalo "Paasikiviho doktrína", podle jména finského premiéra, který smluvně dojednal postavení Finska se Stalinem. Slovo "finlandizace" se, s pejorativním nádechem, začalo používat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v souvislosti s rozdělením Evropy na západní a východní část. Roli v tom nepochybně hrála i sovětská okupace Československa v roce 1968.

Cold duck

Studená kachna. Úplně nejhorší verze "šampaňského", které si můžete dopřát ke slavnostní večeři. Srandovní je především to, jak termín vznikl. Totiž z německého "Kaltes Ende", tedy "studeného konce", což vychází z toho, jak se šumivé víno vyrábí. "Ende" zní ale foneticky stejně jako "Ente", tedy kachna. Anglicky "duck". Jinak bacha, je to sladká šumivka a nedá se to pít.