Uzavírá se jedna etapa vývoje české HBO. Dala by se nazvat dospíváním. Seriálem Terapie roku 2011 začala tuzemská odnož americké stanice vysílat vlastní hrané pořady. A s třetí řadou, která odstartuje 7. ledna, tento "pionýr" končí. Jedním z důvodů je, že se jedná o převzatý formát, vycházející z izraelského originálu Be'Tipul a jeho americké verze nazvané V odborné péči. A česká HBO se nyní chce soustředit na tvorbu původní.

Terapie byla v jednom ohledu vhodný kandidát na první originální počin, cílený na specifické publikum placené kabelové televize. Seriál, jehož každá epizoda se odehrává během terapeutického sezení, svébytně rozvíjí tradiční televizní formáty sitkomu a telenovely do dramatičtější polohy, a přitom detailně představuje průběh psychoterapie, což je téma určené spíše náročnějším divákům. Navíc se dá natočit poměrně levně.

Česká verze už měla dostatečně prošlapanou cestu, neboť izraelský formát zpopularizovala americká mutace s Davidem Byrnem v hlavní roli psychologa, kde se dále coby jedna z klientek objevila například Mia Wasikowská. Do českého terapeutického křesla usedl Karel Roden coby psycholog Marek, do toho režijního Petr Zelenka − a do tuzemské televizní produkce přinesli neotřelé postupy.

Ty lze sledovat také v nejnovější řadě. Třeba hned v prvním díle, když se jako první z pacientek na pohovku v prostorné pracovně vily na Ořechovce přihrne slavná zpěvačka, která si plete terapeuta s kamarádkou. Kamera sleduje hrdiny dlouhé minuty, což na herce klade takřka divadelní nároky, a díky práci se světlem, střihem, detaily narůstá napětí ze situací, které působí, jako by se jich divák sám účastnil.