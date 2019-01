16 hitů

◼ "Nikdy v životě jsem nepracoval pět dnů v týdnu. Až teď," říká americký zpěvák a kytarista Bruce Springsteen v koncertním filmu nazvaném Springsteen on Broadway, který je k vidění na Netflixu.

◼ Dlouhé monology v něm doprovází 16 zpěvákových hitů od Dancing in the Dark, Born to Run a Thunder Road až po The Rising nebo Land of Hope and Dreams z nového tisíciletí.