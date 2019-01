Developer CWI Smíchov tlačí na pražského primátora Zdeňka Hřiba (piráti), aby z jeho pozemku na pražském Smíchově sejmul stavební uzávěru. Jak informovaly Lidové noviny, firma kvůli tomu v polovině prosince poslala na magistrát dopis přímo k Hřibovým rukám.

Pod pozemkem mezi smíchovským nádražím a Císařskou loukou se však nachází cenné vodní dílo. A radní avizují, že pokud je funkční a obsahuje kvalitní vodu, bude pro ně jeho zachování prioritou.

Není to přitom tak dávno, teprve v září, co uzávěru z pozemku odmítla sejmout už předchozí politická reprezentace v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). A to ze dvou důvodů. Jednak na celém území vzniká změna územního plánu, která má snad ještě letos rozhodnout o budoucí podobě celé lokality, a jednak právě kvůli unikátnímu vodnímu dílu.

10 dní by dokázalo vodní dílo zásobovat pitnou vodou 600 tisíc obyvatel metropole v případě krize.

Komu patří voda?

To vzniklo poté, co dělníci v 80. letech budovali tunely metra B a narazili při tom na vydatný zdroj kvalitní vody, kterou nebylo obtížné předělat na pitnou.

Na místě byly vybudovány soustavy jímacích vrtů, štol a šachet, doplněných přivaděčem o délce 1,2 kilometru, který vodu rozvádí do stanic metra.

Ze strategických důvodů nebylo dílo ani zaneseno do katastru nemovitostí a až donedávna o něm věděl málokdo. Zejména proto, že v případě krize může zásobovat po dobu 10 dnů pitnou vodou až 600 tisíc obyvatel metropole.

Během následujících let však pozemek nad vodním dílem přešel z původně městské firmy Inženýring dopravních staveb (IDS), ze které se stala soukromá IDS Praha, do rukou developera CWI Smíchov. Ten z poloviny patří firmě Galleta právníka Josefa Březiny, z pěti procent podnikateli Karlu Koppovi a zbylý 45procentní balík akcií vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd. Lidové noviny zjistily, že partnerem skupiny je také bývalý šéf ČEZ Martin Roman. Firma chce na pozemku postavit rozsáhlý komplex bytových a kancelářských budov. A zde se skrývá problém. Na celou lokalitu je uvalena stavební uzávěra, která firmě brání ve výstavbě. A z magistrátu začínají zaznívat obavy, že by plánovaná stavba mohla vodní dílo poškodit.