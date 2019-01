◼ ČÍNA

Tchaj-wan je součástí Číny, použijeme i sílu, řekl Si

Čínský prezident Si Ťin-pching včera prohlásil, že Tchaj-wan je součástí Číny. Lidé na obou stranách Tchajwanského průlivu by podle něj měli usilovat o "opětovné sjednocení". Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vzápětí tuto výzvu odmítla a uvedla, že ostrov nepřijme princip "jedna země, dva systémy". Čínský prezident podle agentury AFP varoval, že se Čína nezaváže nepoužít sílu proti snahám o nezávislost Tchaj-wanu.

◼ NĚMECKO

Útoky žadatelů o azyl vyvolaly novou debatu

Žadatelé o azyl, kteří se v Německu dopouští násilných trestných činů, musí zemi opustit. V reakci na útoky skupinky mladých Afghánců, Syřanů a Íránců, kteří o víkendu napadali kolemjdoucí v bavorském městě Ambergu, to řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Pokud nebudou k efektivnímu vyhošťování násilníků stačit současné zákony, hodlá Seehofer navrhnout jejich zpřísnění. K vyhoštění útočníků vyzvala bavorská protiimigrační formace AfD i šéf policejních odborů.

◼ RUSKO

Rusko loni vytěžilo nejvíc ropy od sovětských časů

Těžba ropy v Rusku se v loňském roce vyšplhala na nové postsovětské maximum 11,16 milionu barelů denně. V předchozím roce činila 10,98 milionu barelů denně. Ministr energetiky Alexander Novak již dříve uvedl, že letos by těžba ropy v Rusku mohla mírně klesnout. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se začátkem prosince s Ruskem a dalšími spojenci domluvila na snížení dodávek ropy na trh o 1,2 milionu barelů denně. Cílem dohody je podpořit ceny ropy.

◼ USA

Šéf Roskosmosu Rogozin patrně přijede do USA

Pozdvižení mezi jestřáby v americkém Kongresu vyvolávají zprávy o připravované návštěvě šéfa ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina v USA. Napsal to americký server Politico. Rogozina, který je od roku 2014 na americkém sank­čním seznamu, pozval k návštěvě jeho americký protějšek, šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstine. Příjezd ruského kontroverzního politika je prý plánován na počátek letošního roku.

◼ NIZOZEMSKO

Počet úmrtí při leteckých neštěstích loni prudce vzrostl

Ačkoli byl loňský rok jedním z nejbezpečnějších v historii komerční letecké dopravy, počet úmrtí při leteckých neštěstích se prudce zvýšil. Při 15 smrtelných nehodách linkových letadel loni zemřelo 556 lidí. I tak byl loňský rok třetím nejbezpečnějším z hlediska počtu smrtelných nehod a devátým nejbezpečnějším z hlediska počtu obětí. Nejbezpečnějším rokem v historii letecké dopravy byl rok 2017, kdy při deseti smrtelných nehodách zemřelo pouze 44 lidí.

◼ USA

Trump dostal od Kima dopis a očekává další summit

Donald Trump dostal od severokorejského vůdce Kim Čong-una dopis a vbrzku očekává další společné setkání. Americký prezident to včera řekl v Bílém domě novinářům, před kterými obhajoval své vyjednávání s Pchjongjangem. Prohlásil také, že nikdy netrval na rychlém zničení severokorejského jaderného arzenálu. "Obdržel jsem báječný dopis od Kim Čong-una, skutečně jsme navázali velice dobré vztahy," řekl Trump s tím, že brzy je možné očekávat další summit.

◼ ČESKO

O víkendu zmizí část svodidel u Humpolce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstraní dočasná betonová svodidla mezi 90. a 94. kilometrem dálnice D1 u Humpolce. Práce začnou zřejmě zítra večer, naplánované jsou do 8. ledna. Po odstranění svodidel se zúžený úsek D1, který se nepodařilo opravit před zimou, zkrátí na deset kilometrů. Zítra by také měly začít práce na odstraňování prasklin, které vznikly pod některými betonovými panely dálnice v úseku asi 600 metrů.

◼ ČESKO

Řetězce musí dál dávat zboží do potravinových bank

Velké řetězce musí nadále odevzdávat část nevyužitého zboží bezplatně do potravinových bank. Senátoři neuspěli u Ústavního soudu s návrhem na zrušení povinnosti, kterou označili za "nucený dar". Návrh čekal na rozhodnutí od poloviny roku 2016. Podalo jej 25 členů horní komory reprezentovaných Ivem Valentou (za Soukromníky). Novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích považovali za zásah do vlastnických práv.

Loňský rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961.

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav dále uvádí, že průměrná teplota 9,6 stupně Celsia byla o 1,7 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Dosud nejteplejší byly roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia.

◼ ČESKO

Kaly z ropných lagun v Ostravě byly odtěženy

Všechny kaly z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě už byly odtěženy a stabilizovány vápnem. Společnost AVE CZ, která kaly likviduje, ale většinu upravených kalů do konce roku z areálu lagun neodvezla. Nyní jedná se státním podnikem Diamo, který na likvidaci lagun dohlíží, aby v Ostravě mohly dočasně zůstat. Z lagun také ještě zbývá odtěžit takzvanou hlinku, tedy zeminu kontaminovanou ropnými látkami.

◼ ČESKO

Čeští vědci popsali nový typ sférické černé díry

Vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Matematického ústavu Akademie věd ČR našli řešení takzvané kvadratické gravitace, a popsali tak nový typ sférické černé díry. Černá díra je objekt, jehož gravitační pole je v určité oblasti časoprostoru tak silné, že z něj nemůže uniknout ani světlo. Část děr vzniká takzvaným gravitačním kolapsem, známé jsou například kolapsy hvězdy v závěrečných fázích vývoje.

◼ ČESKO

Většina ztracených psů na Silvestra je už doma

Na Silvestra a Nový rok lidé nahlásili v útulku pražské městské policie 37 nalezených a 35 ztracených psů. Většina nalezených zvířat se takřka okamžitě vrátila majiteli. Trojský útulek městské policie se ve dnech 23. a 24. prosince otevřel lidem. Zhruba 15 tisíc lidí přineslo do útulku nadílku suchého krmiva, konzerv, piškotů a pamlsků o celkové váze 8,1 tuny. Darované krmení pokryje téměř tři čtvrtiny roku.

◼ ČESKO

Odejít ze zaměstnání chtělo 40 pct zdravotníků

Zhruba 40 procent zdravotníků loni plánovalo v příštích 12 měsících odejít ze zaměstnání. Uvedli to v dotazníku pro ministerstvo zdravotnictví, který vyplňovali od loňského srpna do října. Více než třetina nebyla spokojena s fixní částí své mzdy či platu. Přes tři čtvrtiny sester a dalších nelékařských profesí považovalo mzdové podmínky za nejčastější důvod odchodu svých kolegů. Dotazník vyplnilo přes 15 tisíc lidí.

◼ ČESKO

MPSV letos navrhne zálohované výživné

Návrh zálohovaného výživného, zpřísnění dávek na bydlení, valorizace minimální mzdy či řešení problému s nízkými penzemi žen se chystá letos předložit ministerstvo práce. Vládě by mělo poslat také zpožděnou novelu o sociálních službách. Norma o zálohovaném výživném, podle níž by za neplatiče alimenty poskytoval stát, má platit od příštího roku. Měla by obsahovat nejen finanční pomoc od státu, ale i zlepšení vymáhání.

◼ ČESKO

Pražští radní začali projednávat investice

Pražští radní a magistrátní úředníci začali projednávat rozdělení investic na letošní rok. Investice mezi jednotlivé projekty pak schválí zastupitelé v únoru. Vedení města vzešlé z říjnových voleb vyčlenilo na investice 18,24 miliardy korun, přičemž část těchto peněz při schvalování rozpočtu převedlo do rezervy a rozdělí je až letos. Praha bude hospodařit s příjmy 59,175 mi­liardy a výdaji 77,569 miliardy korun. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu.

◼ USA

Romney zkritizoval Trumpa

Vlivný republikánský politik Mitt Romney, kandidát na prezidentský úřad v roce 2012, ve svém komentáři uvedl, že americký prezident spoluvytváří veřejný charakter národa, ale charakter prezidenta Donalda Trumpa je nedostatečný. Bílý dům podle něj postihla hluboká degradace.

◼ ČESKO

Lidé musí kvůli přídavkům a dávce na byt doložit příjem

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení či přídavek na dítě a chtějí ho dál dostávat, by měli úřadu práce doložit své příjmy za poslední loňské čtvrtletí. Čas na to mají do konce března. Nárok na podporu se posuzuje každé čtvrtletí. Někteří poslanci povinnost čtvrtletně dokládat své příjmy či výdaje na bydlení kritizují. Podle nich je to zbytečné a úředníky to zahlcuje. Na přídavek na dítě má nárok rodina s příjmem pod 2,7násobek životního minima.

Americká vláda se znovu vydala cestou konfrontace s Kubou.

Raúl Castro

Vůdce kubánské komunistické strany Raúl Castro obvinil u příležitosti 60. výročí vítězství kubánské revoluce administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa z toho, že se opět vydala cestou konfrontace vůči karibskému ostrovu a zásahů v Latinské Americe.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Britky oddané v cizině musí repatriaci uhradit

Mladé Britky, které jejich příbuzní poslali do ciziny a přinutili je uzavřít tam sňatek, musí vládě uhradit náklady za repatriaci. Podle listu The Times Londýn v letech 2017 a 2016 pomohl k návratu 82 z těchto žen. Oběti vynucených sňatků, které požádají o pomoc ministerstvo zahraničí, musí prý shromáždit "stovky liber na úhradu letenky, jídla a ubytování". Ženy, které takovou sumu nebudou schopny zaplatit, budou muset s ministerstvem sepsat dohodu o půjčce.

◼ SLOVENSKO

Ministr připouští debatu o povinné vojenské službě

Slovenský ministr obrany Peter Gajdoš připustil celospolečenskou debatu o znovuzavedení povinné vojenské služby. Obhajoval ji tím, že zájem o zaměstnání ve slovenských ozbrojených silách není v současnosti velký. V současnosti se resort obrany snaží lákat do armády zaměstnance pomocí vyšších platů. Podle návrhu nové koncepce by měli slovenští vojenští profesionálové brát v budoucnu až o čtyřicet procent více než dnes.

◼ Z TWITTERU

Po Rakousku převzalo od 1. 1. 2019 předsednictví Rady EU Rumunsko. Mottem je − soudržnost, společná evropská hodnota znamenající jednotu, rovné zacházení a konvergence.

@ZEK_Praha

informační servis Zastoupení Evropské komise v České republice

◼ AKCIOVÉ TRHY

Obchody na pražské burze loni stouply na 143 miliard

Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy loni meziročně stouply zhruba o tři procenta na 142,5 miliardy korun. Byly tak jedny z nejnižších v historii Burzy cenných papírů Praha. Ještě v roce 2007 obchody překročily bilion korun. Hodnota indexu PX loni meziročně klesla o 8,5 procenta. Index PX-TR, do jehož výkonnosti je započítán dividendový výnos (činil 5,33 procenta), se snížil o 3,54 procenta.

◼ MALOOBCHOD

Albert pokračuje v modernizaci prodejen

Obchodní řetězec Albert letos zmodernizuje dalších 50 svých prodejen. Loni jich přešlo na nový prodejní koncept 70, firma investovala do svých obchodů miliardu korun. Společnost Ahold, která obchody Albert provozovala, také od 1. ledna změnila název na Albert Česká republika. Celkem již prošlo kompletní modernizací 140 z více než 300 obchodů Albert.

◼ PRŮMYSL

Zpracovatelský průmysl: podmínky se zhoršují

Podmínky ve zpracovatelském sektoru v Česku se v prosinci zhoršily na nejnižší úroveň od července 2016. Index PMI klesl pod hranici 50 bodů na 49,7 bodu, informovala společnost IHS Markit. Hlavním důvodem zhoršení byl další pokles objemu nových zakázek kvůli problémům automobilového průmyslu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem.

◼ AUTA

Tesla zvýšila prodej na rekord. Přesto nenadchla

Americký výrobce elektrických aut Tesla ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil odbyt ve srovnání s předchozími třemi měsíci o osm procent na 90 700 vozů. Výroba se zvýšila rovněž o osm procent na nový rekord − 86 555 vozů. Oba údaje však zaostaly za očekáváním analytiků. Za celý rok Tesla prodala 245 240 vozů, téměř tolik jako za předchozích šest let existence firmy dohromady. Z toho bylo 145 846 cenově dostupnějších vozů Model 3.

◼ PLYNÁRENSTVÍ

Nafta dokončila nákup zásobníků v Bavorsku

Společnost Nafta z Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského dokončila prostřednictvím dceřiné společnosti Nafta Bavaria nákup tří podzemních zásobníků plynu v Bavorsku od společností DEA Deutsche Erdoel a Storengy Deutschland. Podle dřívějších informací týdeníku Euro.cz se hodnota transakce pohybovala v řádu miliard korun.

◼ BANKY

Moravský peněžní ústav se oficiálně stal bankou

Moravský peněžní ústav se k 1. lednu stal oficiálně bankou. Bývalá záložna nyní prochází transformací, jejíž součástí je i celková změna obchodní značky, sdělila firma. MPÚ dostal od České národní banky bankovní licenci v polovině loňského prosince. Nový název banky chystá oznámit 20. února. Bilanční suma MPÚ je nyní 9,14 miliardy korun. Přes 10 tisíc klientů u ní má uloženo více než sedm miliard korun.

◼ HAZARD

Příjmy z hazardu v Macau loni stouply o 14 procent

Příjmy z hazardních her v Macau loni stouply o 14 procent na 302,85 miliardy patac (852 miliard korun) a vyšší byly už druhý rok za sebou. V samotném prosinci se díky vysoké poptávce čínských sázkařů zvýšily již 29. měsíc za sebou, informoval místní Úřad pro inspekci a koordinaci hazardu. Macao je jediným místem v Číně, kde jsou hazardní hry legální, zároveň je největším hráčským centrem na světě.

◼ AUTA

Hyundai a Kia loni zvýšily prodej. Cíl ale nesplnily

Sesterské jihokorejské automobilky Hyun­dai Motor a Kia Motors loni zvýšily prodej o dvě procenta na 7,4 milionu vozů. Počtvrté za sebou však nesplnily svůj celoroční cíl, který byl pro loňský rok stanoven na 7,55 milionu vozů. V letošním roce plánují zvýšení prodeje o tři procenta na 7,6 milionu vozů. Firmy vyrábějí automobily rovněž v České republice a na Slovensku.

Energii navíc jsme získali zvýšením energetické účinnosti zařízení v nejaderné části.

Jan Kruml

Ředitel temelínské elektrárny, která loni vyrobila 15,66 TWh elektřiny. Je to o 0,8 TWh méně než v roce 2017.

◼ ENERGIE

Kladenská burza prodala energie za rekordní sumu

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) prodala minulý rok energie za více než šest miliard korun, což je meziročně i kvůli růstu cen o 57 procent více. Uzavřeno bylo téměř 7800 kontraktů na dodávku 6,6 terawatthodiny elektřiny a zemního plynu. Počet kontraktů, objem obchodovaných energií i hodnota obchodů byly rekordní. Informoval o tom mluvčí burzy Martin Soukup.

◼ RETAIL

Slevomat zvýšil obrat o pětinu na dvě miliardy

Slevový portál Slevomat vykázal loni obrat dvě miliardy korun, což je o pětinu meziročně více. Za dobrým výsledkem stál zejména prodej zájezdů a silné předvánoční období. Na Slevomatu nakoupilo v roce 2018 celkem 800 tisíc zákazníků. Mezi nejžádanější kategorie patřily wellness pobyty, degustační menu a masáže a saunování. Portál loni spustil vlastní cestovní kancelář Zanzo se zaměřením na exotické dovolené.

◼ ARMÁDA

Slovenská armáda dostane houfnice na podvozku Tatry

Slovenská armáda dostane 25 modernizovaných samohybných houfnic Zuzana 2 domácí produkce. Místní ministerstvo obrany v závěru loňského roku podepsalo smlouvu se státní firmou Konštrukta-Defence na dodávku zboží v celkové hodnotě 172,2 milionu eur (4,4 miliardy korun). Dělostřelecký zbraňový systém Zuzana 2 je postaven na podvozku Tatra. Houfnice jsou způsobilé k použití v rámci operací NATO.

◼ HOSPODÁŘSTVÍ

NKÚ prověří peníze na podporu podnikání

Nejvyšší kontrolní úřad letos prověří peníze vynakládané na technickou pomoc z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zaměří se na to, zda jsou vynakládány účelně a hospodárně. Kontrolu povede člen vedení úřadu a bývalý zástupce ČR u Evropského účetního dvora Jan Kinšt. Evropská komise tento program loni Česku pozastavila kvůli vysoké chybovosti.

◼ TURISMUS

Lanovka na Ještěd měla nejlepší sezonu za 25 let

Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci loni přepravila 295 tisíc lidí. Jde tak o druhou nejúspěšnější sezonu za poslední čtvrtstoletí. Letošní bude pravděpodobně horší, neboť je v plánu velká odstávka. Dvoukabinová lanovka patří mezi nejstarší klasické lanové dráhy, v provozu je přes 85 let. Loni lanovka přepravila o 7500 cestujících více než v roce 2017. V roce 1992 se lanovkou svezlo 350 tisíc lidí, od té doby přes 300 tisíc pasažérů měla jen v roce 2016.

◼ AEROLINKY

Katarské aerolinky koupily menšinu v China Southern

Katarská státní letecká společnost Qatar Airways koupila podíl pět procent v China Southern Airlines. Cílem akvizice je získat napojení na jeden z nejrychleji rostoucích leteckých trhů světa v době, kdy katarské aerolinky kvůli restrikcím nesmějí létat do lukrativních destinací v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Qatar Airways jsou druhou zahraniční společností, která má podíl v China Southern. Další jsou American Airlines.

◼ INSPEKCE

ČOI: Podvodné firmy se stahují z předváděcích akcí

Podvodné firmy se podle České obchodní inspekce (ČOI) stahují z provozování předváděcích akcí, tzv. šmejdi se přesouvají na internet. Ve 3. čtvrtletí loňského roku provedla ČOI 16 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u tří z nich. Oproti 2. čtvrtletí je to snížení téměř o deset procentních bodů. Důvodem poklesu zájmu je především novela zákona z roku 2016, která zakazuje prodejcům žádat peníze z uzavřené kupní smlouvy ihned na předváděcí akci.

◼ FINANCE

Banky po růstu sazeb ČNB začaly zvedat spořicí úroky

Některé banky v souvislosti s růstem úrokových sazeb České národní banky začaly zvyšovat úročení spořicích účtů. Zatím zvýšila jejich úročení Raiffeisenbank, která od ledna začala nabízet spořicí účet s úrokovou sazbou tři procenta ročně, tedy nejvyšší na trhu. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla loni po pěti zvýšeních na 1,75 procenta. České domácnosti měly loni u bank uložen rekordní objem vkladů, který přesáhl 4,4 bilionu korun.