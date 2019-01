Na konci roku 2016, těsně před Vánoci, ukradl kdosi kabát muži jménem Brandon Pham z Brooklynu. Ten ho měl pojištěný u inovativní newyorské pojišťovny Lemonade. Vyplnil pár otázek ve formuláři aplikace, mobilním telefonem nahrál zprávu, jak ke krádeži došlo, a z mobilu všechno odeslal. Pojistnou událost zpracoval robot, prověřil smlouvu, zkontroloval, zda nejde o podvod, žádost odsouhlasil, zadal platební příkaz a informoval klienta zprávou. To vše za tři vteřiny, během kterých dostal Brandon i peníze z pojistky na účet. Podle Lemonade šlo o světový rekord v rychlosti vyřízení pojistné události.

Příklad ze zámoří naznačuje, že v následujících letech to nutně nemusí být zemětřesení, povodně či hurikány, čeho se velké pojišťovny budou obávat. Jejich tradičním byznysem otřese nástup chytrých technologií.

Zakladatelé newyorského Lemonade, Daniel Schreiber a Shai Wininger, technologičtí podnikatelé bez předchozích zkušeností v oboru, vsadili na to, že pojišťovnictví už nemůže dál fungovat postaru a je potřeba najít se zákazníkem nový vztah. Pojišťovny nejsou motivované peníze vyplácet, protože jdou z jejich kapsy, klienti zase nemají problém lhát, když jde o to dostat z pojistky co nejvíce.